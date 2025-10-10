ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ: Υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη ο Νίκος Σύφαντος

"Ο γνωστός δημοσιογράφος, Νίκος Σύφαντος, συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης", αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

"Ο Νίκος Σύφαντος έχει διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ Α χαϊας, από το 1982, αντιπρόεδρος της, μέλος της Γραμματείας Πόλης της ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΤΕΙ Πάτρας, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ, καθώς και τρεις φορές μέλος της ΝΟΔΕ, μετέπειτα ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας. Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες εκλογές για τη ΔΕΕΠ, ο Νίκος Σύφαντος είχε εκλεγεί δεύτερος σε όλη την Αχαϊα, λαμβάνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 1850 ψήφων.

Επί 43 ολόκληρα χρόνια, ο Νίκος Σύφαντος έχει υπηρετήσει την παράταξη με πίστη και προσήλωση την παράταξη, ενώ έχει να επιδείξει μια μακροχρόνια και αξιοσημείωτη διαδρομή στα Μέσα Ενημέρωσης.

Σε σχετική δήλωσή του, αιτιολογώντας την υποστήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω ανεπιφύλακτα τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας γιατί πιστεύω στους ανθρώπους που πορεύονται με ήθος, συνέπεια και ενότητα.

Ο Αντώνης είναι παρών διαχρονικά στην παράταξη, δίπλα στα μέλη της και στην κοινωνία, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά με πραγματική αγάπη για την Αχαΐα και τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρει να ενώνει, να ακούει και να εργάζεται αθόρυβα, με στόχο το συλλογικό καλό.

Τον στηρίζω γιατί πιστεύω ότι μπορεί έχει κάνει τη ΔΕΕΠ δυνατή, εξωστρεφή, και την έχει φέρει κοντά στους πολίτες, με καθαρό λόγο και όραμα για το αύριο.

Τον στηρίζω για μια παράταξη με αξίες, ενότητα και προοπτική»".