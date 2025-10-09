Back to Top
Να μ’ αγαπάς: Η Άννα εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια του αρραβώνα της

Να μ’ αγαπάς: Η Άννα εξαφανίζεται κατά τ...

Εβίτα και Νικαίτη εκμεταλλεύονται τα μυστικά από το παρελθόν της

Γεμάτα ανατροπές και καταστροφικά σχέδια τα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha, "Να μ’ αγαπάς" που παίζει καθημερινά στις 20:00 το βράδυ.

Αν και όλοι περιμένουν την νύφη στον αρραβώνα της, η Άννα δεν εμφανίζεται ποτέ. Καλεσμένος στη δεξίωση έρχεται ένας παλιός γνωστός της που φέρνει μυστικά από το παρελθόν της τα οποία η Εβίτα και η Νικαίτη σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στις 20:00 στον Alpha;

Να μ’ αγαπάς: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Επεισόδιο 5: Η μεγάλη βραδιά του αρραβώνα του Ορφέα και της Άννας εξελίσσεται, οι καλεσμένοι περιμένουν αλλά η νύφη έχει εξαφανιστεί. Το ατύχημα με το αμάξι θα φέρει κοντά την Άννα και τον Λευτέρη, αλλά η Σοφία είναι αποφασισμένη να πετύχει εκείνο που θέλει πάση θυσία. Εν τω μεταξύ, η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη ξανά με τη Φωτεινή που ξαφνικά κατηγορείται για κλοπή. Ένας παλιός γνωστός της Άννας κάνει την εμφάνισή του στη δεξίωση φέρνοντας μαζί του μυστικά από το άγνωστο παρελθόν της. Πονηρά μυστικά, τα οποία η Εβίτα και η Νικαίτη σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν.

