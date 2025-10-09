Ο πρίγκιπας Αλβέρτος σε Σκιάθο και Αλόννησο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Στην Αλόννησο βρίσκεται από σήμερα (09.10.2025) ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, πραγματοποιώντας επίσκεψη με βασικό αντικείμενο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, έφτασε χθες στη Σκιάθο με ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet. Η παρουσία του στα νησιά των Σποράδων γίνεται με αφορμή το AMoS (Alonissos Movies for the Sea) Film Festival, το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου, που είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον – ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ένα μαγικό και ονειρικό τετραήμερο δράσεων – προβολών με στόχο να διασυνδέσει ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα της Ευρώπης με υψηλών προδιαγραφών φιλμογραφία.

Μέσα από αυτή τη διασύνδεση, επιδιώκεται να αναδειχθεί η μαγεία και σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τη θαλάσσια προστασία, η ευαισθητοποίηση για τα παγκόσμια ζητήματα των ωκεανών και η επικοινωνία μηνυμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το skiathoschannel.gr, το AMoS Film Festival διοργανώνεται από τον Δήμο Αλοννήσου σε συνεργασία με την Αέναο Θάλασσα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλοννήσου, στο Πατητήρι στην Αλόννησο, την καρδιά του μεγαλύτερου θαλάσσιου πάρκου της Ελλάδας.

Σε μια χρονική συγκυρία, που η ίδρυση δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, υπογραμμίζει τη σημασία τους για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η Αλόννησος και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων «δείχνουν τον δρόμο» ως πρότυπο ολοκληρωμένης και ολιστικής διαχείρισης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής και αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία που έχει για έναν τόπο και τη βιώσιμη ανάπτυξή του, η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού του κεφαλαίου.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει προβολές ταινίες μυθοπλασίας, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και animation για μικρούς και μεγάλους, όλες με επίκεντρο το μεγαλείο της θάλασσας. Συνολικά, θα προβληθούν επτά ταινίες μεγάλου μήκους και δεκαεπτά μικρού μήκους, ενώ το πρόγραμμα του φεστιβάλ συμπληρώνουν πλούσιες παράλληλες δράσεις όπως εικαστικά εργαστήρια, καθαρισμοί παραλιών, εκδρομές με ημερόπλοια, που ενισχύουν το κεντρικό μήνυμα της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.