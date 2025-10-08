Νέο MINI Countryman: Η επιλογή που ξεχωρίζει

Υπάρχουν αυτοκίνητα που δημιουργούνται για να καλύψουν μια ανάγκη και εκείνα που σχεδιάζονται για να προσφέρουν καθημερινά τον χώρο, την τεχνολογία, την απόδοση και το στιλ που αξίζει στον καθένα, χωρίς να χάνουν ποτέ τον χαρακτήρα τους.

Το νέο MINI Countryman ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, όντας ένα ολοκληρωμένο και ώριμο μοντέλο στην premium κατηγορία των C-SUV, που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα πρακτικό, ευρύχωρο και άνετο, αλλά και απολαυστικό, συναρπαστικό και πάνω απ’ όλα αυθεντικά MINI. Με τη δυναμική σχεδίαση και την επιβλητική εμφάνιση, το MINI Countryman αποπνέει αύρα αυτοπεποίθησης. Ανοίγοντας την πόρτα, το MINI Countryman αποκαλύπτει ένα εσωτερικό που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην προηγμένη τεχνολογία και τη φιλόξενη αίσθηση ζεστασιάς.

Ο σχεδιασμός είναι μινιμαλιστικός, με τον διάκοσμο να προσδίδει μοναδική αισθητική και ταυτόχρονα να δημιουργεί μια οικολογική και προσεγμένη αίσθηση. Η ευρυχωρία αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του νέου MINI Countryman.

Με κινητήρες mild hybrid βενζίνης και diesel από 34.500 € με 0% επιτόκιο και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Διαθέσιμο και 100% ηλεκτρικό από 33.950 € με MINI Electric Bonus 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Οδήγησε το SUV της ΜΙΝΙ, που έχει σχεδιαστεί για να ξεχωρίζει και όχι για να ακολουθεί.

