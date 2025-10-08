Ενίσχυση έως 800 ευρώ: Όλες οι λεπτομέρειες για τα νέα voucher οικογενειών

Νέα πακέτα παροχών ανακοινώθηκαν για άμεση ενίσχυση των οικογενειών.

Συγκεκριμένα, μέσα στον Οκτώβριο του 2025 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης» που προβλέπει τη χορήγηση voucher έως 800 ευρώ σε 2.500 παιδιά με αναπηρία, αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών.

Πώς θα υπολογίζεται το ποσό του voucher

Το ύψος του voucher θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών που ορίζεται στο εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης ότι θα πρέπει να γίνουν ανά μήνα σε:

800 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 20 συνεδριών ανά μήνα

600 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα

400 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα



Σε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα.

Το περιεχόμενο των υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

την αξιολόγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού

την παροχή ειδικών θεραπειών (εργοθεραπειών, λογοθεραπειών κλπ)

τη συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των γονέων/φροντιστών