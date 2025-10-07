Γη “κατέρρευσε” στην Αιτωλοακαρνανία - Κρατήρας 8 μέτρων τρομοκράτησε τους κατοίκους- Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια

Τα αίτια του σχηματισμού κρατήρα ανάμεσα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας αναζητούν οι επιστήμονες που κλήθηκαν από τον Δήμο Ξηρομέρου προκειμένου να δουν το φαινόμενο που έχει αναστατώσει τους κατοίκους.

«Περίπου στις 4:30-5:00 τα ξημερώματα δημιουργήθηκε ένας κρατήρας εντός του αστικού ιστού των Φυτειών. Ο κρατήρας έχει βάθος περίπου 8 μέτρα και έκταση 50-60 τετραγωνικά μέτρα, βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο, όμορα με δύο-τρία σπίτια. Τα σπίτια εκκενώθηκαν άμεσα και ο δήμος αλλά και η τοπική κοινότητα παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες καλύπτοντας τη στέγαση και τη σίτισή τους. Άμεσα ενημερώθηκαν και προσήλθαν γεωλόγοι από το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) με την ομάδα τους».

Τεχνικά κλιμάκια από την Περιφέρεια και τον Δήμο βρίσκονται στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκε επίσης η υπεύθυνη μονάδα για φυσικές καταστροφές (ΔΕΕΦ) για την εκτίμηση του κινδύνου στις κατοικίες. Ήδη η περιοχή ασφαλίζεται για την προστασία των περιοίκων και των οχημάτων» ανέφερε ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, στο iefimerida.



Δήμαρχος Ξηρομέρου Ιωάννης Τριανταφυλλάκης: Ο κρατήρας «δεν οφείλεται σε τεχνητά έργα, αλλά σε φυσικό φαινόμενο»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο και τα αίτια της καθίζησης δεν οφείλονται σε τεχνητά έργα.

«Μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο. Η πιο πιθανή αιτία είναι οι προϋπάρχουσες διαδρομές υπογείων υδάτων όπου πλημμυρικά φαινόμενα και βροχές να αύξησαν τη ροή του νερού και σε συνδυασμό με κάποιους μικροσεισμούς που συμβαίνουν να δημιούργησαν το φαινόμενο της καθίζησης. Σίγουρα δεν οφείλεται σε τεχνητά έργα, αλλά σε ένα φυσικό φαινόμενο που εξελίσσεται» επισήμανε ο κ. Τριανταφυλλάκης.



Λέκκας: Έχουμε ουσιαστικά κατακρήμνιση μέσα σε ανθρακικά πετρώματα, πιθανόν λόγω των βροχοπτώσεων

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι «στην περίπτωση αυτή έχουμε ουσιαστικά κατακρήμνιση μέσα σε ανθρακικά πετρώματα, πιθανόν λόγω των βροχοπτώσεων. Έχουμε διάβρωση του υπεδάφους δηλαδή το έδαφος έφυγε και δημιουργήθηκε αυτός ο κρατήρας. Προς το παρόν θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου για να δούμε το πόσο σοβαρό είναι».

Πάντως, οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι μικρότερης έκτασης φαινόμενα καθιζήσεων έχουν συμβεί στην περιοχή και στο παρελθόν, όπως στην περιοχή του νεκροταφείου, αλλά ένα φαινόμενο τέτοιας έκτασης δεν έχει ξανα-υπάρξει.