Στην Anuga, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων στον κόσμο, το «Αχαϊκό Εντελβάις»

Στην Anuga, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων στον κόσμο, συμμετέχει η εταιρεία «Αχαϊκό Εντελβάις». Η έκθεση πραγματοποιείται από το Σάββατο 4 έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στην Κολωνία, αποτελώντας παγκόσμια αγορά ιδεών, πηγή έμπνευσης και καθρέφτη των κοινωνικών εξελίξεων.
Στην Anuga συναντώνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς και κλάδους, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ανακάλυψη νέων τάσεων και τη συλλογική διαμόρφωση του μέλλοντος της βιομηχανίας τροφίμων.
«Η Εντελβάις δίνει το “παρών” σε αυτή τη "μοναδική κοινότητα", έτοιμη να συμμετάσχει ενεργά στον διάλογο γύρω από το παγωτό. Με νέα προϊόντα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, η εταιρεία φέρνει φρέσκες προτάσεις στον απαιτητικό κλάδο του παγωτού», σημείωσαν τα μέλη της αποστολής στην Κολωνία και εκ των ιδιοκτητών, Αφροδίτη και Γιώργος Μιχαλόπουλος.
Οι ίδιοι πρόσθεσαν:
«Σε μια εποχή όπου, στη μεγάλη εικόνα της αγοράς παγωτού, το τοπίο γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, οφείλουμε να αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε ένα περιβάλλον που ωριμάζει με ταχείς ρυθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε έμφαση στο premium positioning των προϊόντων μας, επενδύοντας σε ποιότητα, καινοτομία και αυθεντική ελληνική ταυτότητα, ώστε να ενισχύσουμε την αξία του brand μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.
Με εξαγωγές, νέες συνεργασίες και οργανωτικούς ανασχηματισμούς, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σταθερό έδαφος στον έντονα ανταγωνιστικό χάρτη της αγοράς παγωτού.
Στην Anuga είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε επαγγελματίες του κλάδου και επιχειρηματικούς συνεργάτες, ανταλλάσσοντας απόψεις γύρω από τις νέες τάσεις του διεθνούς εμπορίου, με στόχο τη χάραξη σταθερών βημάτων ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή —και όχι μόνο— αγορά».
