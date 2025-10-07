Στην Anuga, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων στον κόσμο, το «Αχαϊκό Εντελβάις»

Η έκθεση πραγματοποιείται από το Σάββατο 4 έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στην Κολωνία

Στην Anuga, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων στον κόσμο, συμμετέχει η εταιρεία «Αχαϊκό Εντελβάις». Η έκθεση πραγματοποιείται από το Σάββατο 4 έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στην Κολωνία, αποτελώντας παγκόσμια αγορά ιδεών, πηγή έμπνευσης και καθρέφτη των κοινωνικών εξελίξεων. Στην Anuga συναντώνται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς και κλάδους, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ανακάλυψη νέων τάσεων και τη συλλογική διαμόρφωση του μέλλοντος της βιομηχανίας τροφίμων.

«Η Εντελβάις δίνει το “παρών” σε αυτή τη "μοναδική κοινότητα", έτοιμη να συμμετάσχει ενεργά στον διάλογο γύρω από το παγωτό. Με νέα προϊόντα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, η εταιρεία φέρνει φρέσκες προτάσεις στον απαιτητικό κλάδο του παγωτού», σημείωσαν τα μέλη της αποστολής στην Κολωνία και εκ των ιδιοκτητών, Αφροδίτη και Γιώργος Μιχαλόπουλος. Οι ίδιοι πρόσθεσαν: