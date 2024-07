Πώς η μπίρα έγινε… Πατρινή υπόθεση - Το γευστικό «θαύμα» των AMMOUSA, ORA - ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ και TOULS BREWS

Η Ammousa English IPA ίσως είναι η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα. Συνολικά έχει διακριθεί και βραβευτεί από δέκα πέντε (15) διαγωνισμούς στα πέντε χρόνια. Αποκορύφωμα ήταν το Double Gold από τον παγκόσμιο διαγωνισμό European Beer Challenge. Δύο φορές από τα AFFA by EXPOTROF έχει χαρακτηριστεί ποτό της χρονιάς μικροπαραγωγού.

Touls Brews: Η έμπνευση out of nowhere και οι ατελείωτες δοκιμές νέων στοιχείων που φέρνουν την ανατροπή και κάνουν τη διαφορά

Οι Toul’s brothers, Ηλίας Τουλιάτος και ο αδελφός του Γιώργος, μετά από 10+ χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό, πήραν την απόφαση να γυρίσουν στα πάτρια εδάφη και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η ιδέα για τη δημιουργία του ζυθοποιείου ήρθε μετά την επαφή τους με τα διαφορετικά είδη μπίρας που είχαν δοκιμάσει στο εξωτερικό αλλά και συνεπεία του ακαδημαϊκού και εργασιακού τους υπόβαθρου, αφού ο Ηλίας είναι τεχνολόγος τροφίμων με μεταπτυχιακό στην ασφάλεια τροφίμων και την ζυθοποίηση και ο Γιώργος είναι μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακό.

Το πρακτικό με εμμονή στην λεπτομέρεια μυαλό του Γιώργου που αναλαμβάνει το τεχνικό κομμάτι του ζυθοποιείου και φροντίζει όλα να λειτουργούν στην εντέλεια σε συνδυασμό με τη συνεχή έμπνευση νέων συνταγών out of nowhere και τις ατελείωτες δοκιμές νέων στοιχείων που αλλάζουν την κλασική γεύση από τον Ηλία, είναι η εγγύηση για έναν κόσμο καινοτόμας ζυθοποίησης και ζυθογνωσίας.

Η μικροζυθοποιία Toul’s brews ξεκίνησε το 2018, με έδρα την Πάτρα, την παραγωγή φρέσκιας και απαστερίωτης μπίρας και συνεχώς παρουσιάζει μια νέα συνταγή που μπορείς να απολαμβάνεις όλο τον χρόνο.

Φέτος είναι η 5η χρονιά λειτουργίας της μικροζυθοποιϊας, η οποία εδρεύει στο Βασιλικό, λίγο πιο έξω από την Πάτρα.

Οι πρώτες παραγωγές ξεκίνησαν κάτω από το εξαιρετικά δύσκολο καθεστώς που όρισε στα πάντα η πανδημία του κορωνοϊού. Το αρχικό προϊόν δημιουργήθηκε λίγους μήνες μετά την πρώτη καραντίνα του covid, και οι συνθήκες που υπήρχαν τότε αναγκαστικά καθυστέρησαν τη διαδικασία αρκετά. Από την άλλη όμως έδωσαν τον απαιτούμενο χρόνο για να εξεταστεί σε κάθε λεπτομέρειά του το νέο εγχείρημα και να διορθωθούν οι λεπτομέρειες.

Τι είναι όμως αυτό που ξεχωρίζει την Touls beer από τις άλλες ζυθοποιίες;

«Οι συνταγές μας που είναι αποτέλεσμα πειραματισμών ετών από την εποχή που φτιάχναμε μπύρα σαν ερασιτέχνες για να τις μοιραστούμε με τους φίλους μας. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ντόπιες πρώτες ύλες» μας λέει ο Ηλίας Τουλιάτος.

«Η ανταπόκριση του κοινού είναι πολύ καλή, όσοι έχουν δοκιμάσει τα προϊόντα μας μένουν ενθουσιασμένοι και τα προτιμούν. Το 2021 η Τhe Return - Pale Ale μας, είχε πάρει το χρυσό στα Mediterranean Taste Awards και το 2022 η Τhe Shore – Kolsch είχε πάρει το χρυσό στον διαγωνισμό Berlin InternaQonal Beer CompeQQon» αναφέρει, μιλώντας για τις διακρίσεις των προϊόντων της ζυθοποιίας.

Η Toul’s Brews μέχρι στιγμής έχει στο γευστικό της «οπλοστάσιο» τις εξής μπίρες: