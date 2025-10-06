Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα. Φτάνει»

Σε ανάρτηση στο Instagram προχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας (6/10), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του.

Ο διεθνής μπασκετμπολίστας και σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζεται ενοχλημένος σχετικά με πληροφορίες που αφορούν τα παιδιά του, διαμηνύοντας προς όλους να σταματήσουν να λένε ψέματα και να θέτουν σε κίνδυνο την οικογένειά του.

Όπως χαρακτηριστικά λέει «ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα. ΦΤΑΝΕΙ».