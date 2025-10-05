Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Tην αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,αδελφή & θεία

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:82

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νίκη & Παρασκευάς Μαρτζάκλης

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:Χρυσούλα,Γεωργία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Βασίλειος & Δήμητρα Ραβάνη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΔΕ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΡΔΕ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΝ. ΔΙΑΚΑΤΟ

ΕΤΩΝ 71

Κηδεύουμε την Δευτέρα 6-10-25 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : ΜΑΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΑΣ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 75}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΦΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΤΕΜΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΟΥ

ΕΤΩΝ 71

Κηδεύομε την Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 5 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σπυρίδων Ποδαράς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Ελένη-Γερασιμούλα Ποδαρά,Παναγιώτης Ποδαράς, Σωκράτης-Ιωάννης Ποδαράς, Όλγα Ποδαρά.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.

Τηλ. 261034160.

-------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΖΟΓΙΑ ΧΉΡΑ ΚΩΝ. ΣΚΑΡΠΑ

ΕΤΏΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΑΓΓΈΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΣΚΑΡΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΠΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΡΊΑ ΧΉΡΑ ΠΑΝΑΓΉ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

--------------------