Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Tην αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,αδελφή & θεία
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:82
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νίκη & Παρασκευάς Μαρτζάκλης
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:Χρυσούλα,Γεωργία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Βασίλειος & Δήμητρα Ραβάνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΔΕ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΡΔΕ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΝ. ΔΙΑΚΑΤΟ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε την Δευτέρα 6-10-25 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : ΜΑΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΑΣ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 75}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΦΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΤΕΜΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύομε την Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 5 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σπυρίδων Ποδαράς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Ελένη-Γερασιμούλα Ποδαρά,Παναγιώτης Ποδαράς, Σωκράτης-Ιωάννης Ποδαράς, Όλγα Ποδαρά.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΤΖΟΓΙΑ ΧΉΡΑ ΚΩΝ. ΣΚΑΡΠΑ
ΕΤΏΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΑΓΓΈΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΣΚΑΡΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΠΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΡΊΑ ΧΉΡΑ ΠΑΝΑΓΉ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΝΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ,
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
