#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Tην αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,αδελφή & θεία   

ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΧΗΡΑ   ΓΕΩΡΓ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:82 

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 2.00μ.μ.   από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νίκη & Παρασκευάς Μαρτζάκλης

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:Χρυσούλα,Γεωργία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Βασίλειος & Δήμητρα Ραβάνη

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΔΕ 

ΕΤΩΝ 87 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΡΔΕ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ  ΠΑΝ. ΔΙΑΚΑΤΟ

ΕΤΩΝ  71

Κηδεύουμε την Δευτέρα  6-10-25 & ώρα  10.30 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ : ΜΑΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΑ

ΟΙ   ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΑΣ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 75}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΦΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΤΕΜΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΤΩΝ 71

Κηδεύομε την Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 5 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σπυρίδων Ποδαράς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Ελένη-Γερασιμούλα Ποδαρά,Παναγιώτης Ποδαράς, Σωκράτης-Ιωάννης Ποδαράς, Όλγα Ποδαρά.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.

Τηλ. 261034160.

-------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΤΖΟΓΙΑ ΧΉΡΑ ΚΩΝ. ΣΚΑΡΠΑ

ΕΤΏΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΑΓΓΈΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΣΚΑΡΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΠΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΡΊΑ ΧΉΡΑ ΠΑΝΑΓΉ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΝΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ 

ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΡΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ, 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

#tags Κηδείες Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

