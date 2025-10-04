Σταθερή στις απόψεις μου, σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Από τον Εθνάρχη, Κωνσταντίνο Καραμανλή, που σφράγισε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και άνοιξε τον δρόμο της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας, μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εγγυάται σήμερα τη σταθερότητα, τη συνέχεια και την αναβάθμιση της χώρας διεθνώς, η Νέα Δημοκρατία, 51 χρόνια, ενώνει εποχές και δίνει προοπτική.

Πάνω σε αυτή τη γέφυρα ευθύνης για την Ελλάδα πορευτήκαμε γενιές, με αγώνες, ιδανικά και ελπίδες. Από τα χρόνια που παλέψαμε στην ΟΝΝΕΔ, τη μεγαλύτερη κομματική νεολαία, που ανέδειξε πολιτικούς υπηρέτες της πατρίδας και ειδικότερα στην ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, όπου είχα την τιμή να εκλεγώ η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, μέχρι σήμερα, παραμένουμε σταθεροί στις απόψεις μας, σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη οικογένεια που μας διδάσκει ότι η πολιτική έχει αξία μόνο όταν γίνεται με αγάπη για την πατρίδα και πίστη στους ανθρώπους της.