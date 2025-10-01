Η Σταυρούλα Χρυσαειδή αποχώρησε κλαίγοντας από το Exathlon

Μια απρόσμενη αποχώρηση έζησαν οι παίκτες του Exathlon, καθώς η Σταυρούλα Χρυσαειδή, ένα από τα μεγάλα φαβορί του ριάλιτι αποτελεί παρελθόν.

«Δυστυχώς σήμερα έρχομαι με ανάμεικτα συναισθήματα σ’ αυτό το σετ καθώς τα νέα που φέρνω δεν είναι αρκετά ευχάριστα. Βασικά, για την ακρίβεια, δεν είναι καθόλου ευχάριστα.

Ο λόγος για την Σταυρούλα Χρυσαειδή. Σταυρούλα μου, δεν έχω να πω πολλά λόγια πέρα από το ότι είσαι ένα μαχίμι, ένα αγρίμι, μια παίκτρια με τεράστιο πείσμα και αγωνιστικότητα, πάθος για τη νίκη» ανέφερε συγκινημένος ο παρουσιαστής του Exathlon Γιώργος Καράβας, ο οποίος θέλησε να προσθέσει:

«Πολλές φορές, σχεδόν πάντα, οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα και τα στατιστικά σου έχουν αποδείξει την αξία σου. Δυστυχώς, όμως, τα νέα από τον γιατρό δεν είναι καλά. Γνωρίζεις ότι τα αποτελέσματα είναι τέτοια, από χθες, που ο χρόνος αποκατάστασης του μυϊκού σου τραυματισμού θέλει βάθος οπότε τα πράγματα για σένα είναι δύσκολα» πρόσθεσε ο ίδιος.

Κάπως έτσι δακρυσμένη η Σταυρούλα Χρυσαειδή αποχαιρέτησε όλους τους παίκτες και αποχώρησε από το Exathlon και από τον Άγιο Δομίνικο, με την στεναχώρια της να είναι εμφανή.