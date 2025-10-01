«Στο ίδιο έργο θεατές» - Το κτιριακό ζήτημα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας να παραμένει άλυτο

Κανένα βήμα δεν έχει γίνει, παρά τις υποσχέσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας, το οποίο στεγάζεται σε ισόγειο όροφο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών- Παράρτημα Πάτρας.

Πρόκειται για ένα από τα σοβαρά θέματα που έχει αναδείξει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, εδώ και αρκετά χρόνια, με παρεμβάσεις της προς την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Βουλευτές Αχαΐας και τους φορείς.

Παρά τα χρόνια αιτήματα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών για παραχώρηση χώρων του Ιδρύματος που παραμένουν αδιάθετοι προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της δομής και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες φοίτησης για τους μαθητές με αναπηρία, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό με αποτέλεσμα να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή 114 παιδιά και 75 εκπαιδευτικοί στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλον. Οι υποσχέσεις που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι πολλές με ευθύνες να γίνονται μπαλάκι από τον ένα στον άλλον. Τελικά γιατί δεν κάθονται όλοι οι αρμόδιοι, το Κράτος, Δήμος Πατρέων, Ε.Σ.ΑμεΑ, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σχολείου ΕΕΕΕΚ, Εκπρόσωπος της Σχολικής Εκπαίδευσης στο ίδιο τραπέζι έτσι ώστε να φανεί η πραγματική αλήθεια;

Γιατί δεν παρεμβαίνει ένα εισαγγελέας για το καλό των παιδιών του σχολείου;

Πρέπει πάντα το άτομα με αναπηρία, οι οικογένειες τους και η διαβίωση τους γενικά να εξαρτάται από αδιάφορους πολιτικούς και διορισμένους διοικούντες;

Όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν, προσωρινή λύση ανάγκης θα αποτελούσε η παραχώρηση του πρώτου ορόφου ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος , εκτός του ισογείου που ήδη χρησιμοποιείται.

Είναι επίσης γνωστό ότι το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών- Παράρτημα Πάτρας διαθέτει αναξιοποίητους χώρους όπου θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δομές για άτομα με αναπηρία, προγράμματα για άτομα με κώφωση και τις οικογένειές τους.

Επιπλέον το κτίριο να χρειάζεται άμεσες επισκευές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της υγείας των μαθητών με αναπηρία και των διδασκόντων. Καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης και οριστικής λύσης, θα πρέπει η Πολιτεία μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών να καταθέσουν συγκεκριμένο σχέδιο, με προγράμματα και δράσεις προς όφελος των ατόμων με κώφωση και τις οικογένειές τους. Όχι απλά προτάσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων. Θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις με χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί εμπαιγμό κατ’ επέκταση στο αναπηρικό κίνημα που δε θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα ο Δήμος Πατρέων την εξεύρεση οικοπέδου και την κατασκευή κτιρίου, καθολικά προσβάσιμο όπου θα στεγαστεί το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και να παραχωρηθούν προσωρινά οι αίθουσες και του 1ου ορόφου εκτός από το ισόγειο στο οποίο ήδη στεγάζεται το σχολικό συγκρότημα για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε αυτό.

Είναι τέλος μεγάλης σημασίας να διαμορφωθεί ο εξωτερικός χώρος της δομής (στέγαστρο, δημιουργία καθιστικών, βελτίωση προσβασιμότητας, δαπεδόστρωση κ.α.)από την υπηρεσία αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων.

Εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, διαβεβαιώνω ότι θα επιμείνουμε, θα κάνουμε ότι είναι δυνατό, θα εξαντλήσουμε κάθε δικαίωμα που μας προσφέρουν οι νόμοι ώστε να δικαιωθούν οι μαθητές του σχολείου και οι οικογένειές τους και να αξιοποιηθούν οι χώρου του Ιδρύματος προς όφελος των κωφών και των ατόμων με αναπηρία.



Αντώνης Χαροκόπος

Γ' Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ

Πρόεδρος Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Πατρέων