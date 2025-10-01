Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη: «Πόσοι τζάμπα μάγκες εκεί έξω ρε φίλε;»

Ένα περιστατικό που της έτυχε ενώ οδηγούσε, θέλησε να μοιραστεί η Ανθή Βούλγαρη με τους ακολούθους της στο Instagram, το πρωί της Τετάρτης (1/10).

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, σε βίντεο που ανέβασε, με την μορφή του Instagram story, αναφέρθηκε στον άσχημο τρόπο με τον οποίο της μίλησε άνδρας στον δρόμο, εκφράζοντας παράλληλα την δυσανασχέτησή της με το θράσος ορισμένων ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, περιγράφοντας το περιστατικό η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Καλημέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, η σύγχυση που τραβάω κάθε μέρα στους δρόμους δεν λέγεται. Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου. Μπαίνω σε παράδρομο να πάω να τελειώσω μια δουλειά. Έχει σταθμεύσει ένα φορτηγό και κατεβάζει πολύ ωραία αυτοκίνητα, έξω από ένα μαγαζί. Περιμένω, περιμένω. Λέω: “Κύριε σε πόση ώρα πιστεύετε ότι θα τελειώσετε;”.

Έρχεται στο παράθυρο ένας τύπος και μου λέει: “Θα περιμένεις όσο χρειαστεί”. “Τι είπες;”, του απαντάω. “Όσο χρειαστεί θα περιμένεις”, λέει».

Συνεχίζοντας, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Τον ρωτάω: “Έχεις να μου δώσεις κάποια εναλλακτική λύση;”. Μου απαντάει: “Θα μου μιλάς στον πληθυντικό”. “Ωραία κύριε, έχετε να μου δώσετε κάποια εναλλακτική λύση;”, λέω και μου απαντάει: “Να περιμένεις ή να πάρεις το 100”.

“Ωραία παίρνω το 100”, λέω και με το που πάω να πάρω το 100 παιδιά εξαφανίζεται. Πόσοι τζάμπα μάγκες εκεί έξω ρε φίλε; Δηλαδή πόση υπομονή να κάνει κανείς; Πόση; Άκου εκεί θράσος».