Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 1-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ANΔΡ.

ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:15 Π.Μ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

------------------

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΝΤΙΝΟ) ΑΓ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 70)

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10: 30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΣΤΙΣ 4:30 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΖΩΗ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                            

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ

1. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

2. ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 56

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ  (Α΄)  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΕΙΡΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΤΖΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : ΟΛΓΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. :  2610.430.141,  ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ - ΦΛΟΓΕΡΑ

ΙΑΤΡΟ- ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΤΗΣ : ΗΡΑΚΛΗΣ & ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΤΑΣΟΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ,

ΜΑΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΟΠΩΣ  ΑΝΤΙ  ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ».

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

-----------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Τελεσίγραφο από Τραμπ στη Χαμάς - «Απαντήστε σε 3 ή 4 ημέρες» για τη Γάζα

Σεισμός 2.8 Ρίχτερ αισθητός στην Πάτρα - Επίκεντρο η περιοχή του Ρίου

Τάκης Παπαδόπουλος: Η Δυτική́ Ελλάδα διπλασίασε τις εξαγωγές της - Από́ το 10,3% το 2014 στο 23% η συμμετοχή́ στις εθνικές εξαγωγές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Γραφείο Τελετών Βανταράκης Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

Info