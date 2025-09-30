Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 1-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ANΔΡ.
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:15 Π.Μ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΝΤΙΝΟ) ΑΓ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 70)
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10: 30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΣΤΙΣ 4:30 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΖΩΗ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ
1. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
2. ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 56
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α΄) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΕΙΡΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΤΖΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : ΟΛΓΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. : 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ - ΦΛΟΓΕΡΑ
ΙΑΤΡΟ- ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΤΗΣ : ΗΡΑΚΛΗΣ & ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΛΟΓΕΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΤΑΣΟΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-----------------
