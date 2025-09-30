Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Έπεσε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Νεκρός βρέθηκε ο πρέσβης της Νοτίου Αφρική στη Γαλλία, o 58χρονος Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, έχοντας πέσει από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hayat στο Παρίσι, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Η σύζυγός του δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας (29.09.2025) την εξαφάνισή του συζύγου της και πρέσβη της Νοτίου Αφρική στη Γαλλία μετά από ένα ανησυχητικό μήνυμα που είχε λάβει από τον ίδιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του πρέσβη.

Το πτώμα του βρέθηκε την Τρίτη «κάτω από το ξενοδοχείο Hyatt» στην Porte Maillot, όπως επιβεβαίωσε η εισαγγελία του Παρισιού. Ο 58χρονος διπλωμάτης πιθανότατα έπεσε από το παράθυρο του 22ου ορόφου του 4 αστέρων ξενοδοχείου.

Η εξαφάνιση του είχε αναφερθεί από τη σύζυγό του, «η οποία δήλωσε ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα από αυτόν το βράδυ», διευκρίνισε η εισαγγελία του Παρισιού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τηλέφωνό του έδωσε σήμα για τελευταία φορά γύρω στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο δάσος της Boulogne, στο Παρίσι. Φοβούμενοι πιθανή αυτοκτονία, οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια της αστυνομικής μονάδας με σκύλους, έκαναν έρευνα στο δάσος της δυτικής πλευράς του Παρισιού.

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa είχε τοποθετηθεί στην πρεσβεία της Γαλλίας τον Φεβρουάριο του 2024. Ήταν επίσης μόνιμος εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής στην UNESCO.