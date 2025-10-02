Χαριτίνη Πετροπούλου: Ο Οκτώβριος είναι ιδανική εποχή για θεραπείες αποκατάστασης του δέρματος

Η παρατεταμένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη θερινή περίοδο προκαλεί βλάβες στο δέρμα, όπως φωτογήρανση, δυσχρωμίες, αφυδάτωση και αλλοιώσεις του κολλαγόνου. Ο Οκτώβριος με τη μειωμένη ηλιοφάνεια και τις ηπιότερες θερμοκρασίες, είναι ιδανικός για την εφαρμογή θεραπειών αποκατάστασης, με ασφάλεια και βέλτιστα αποτελέσματα.

Θεραπευτικές επιλογές:

Α. Χημικά peelings

Η εφαρμογή α- ή β-υδροξυοξέων ή τριχλωροξικού οξέος προκαλεί ελεγχόμενη απολέπιση της κεράτινης στιβάδας, βελτιώνει τον τόνο και την υφή της επιδερμίδας και μειώνει δυσχρωμίες.

Β. Laser και πηγές φωτός

Τα laser χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση βλαβών που προκαλεί η UV ακτινοβολία και για τη βελτίωση της συνολικής υφής του δέρματος.

1. Fractional laser (Ablative & Non-ablative)

• Ablative (CO₂, Er:YAG): αφαιρούν επιφανειακό ιστό και διεγείρουν τη νεοκολλαγένεση. Ιδανικά για βαθιές ρυτίδες, ουλές ακμής και έντονη φωτογήρανση.

• Non-ablative (Er:Glass, Nd:YAG 1540 nm): δρουν βαθύτερα χωρίς αφαίρεση επιδερμίδας, βελτιώνοντας υφή, ραγάδες και λεπτές ρυτίδες με μειωμένο χρόνο αποθεραπείας.

2. Q-Switched laser & IPL

• Q-Switched Nd:YAG, Ruby, Alexandrite: στοχεύουν σε δυσχρωμίες και τατουάζ, με σύντομο χρόνο ανάρρωσης.

• IPL (Intense Pulsed Light): αντιμετωπίζει φωτογήρανση, δυσχρωμίες και ερυθρότητα, βελτιώνοντας την ποιότητα της επιδερμίδας.

3. Pulsed Dye Laser (PDL) & Nd:YAG

• PDL: στοχεύει κυρίως σε αγγειακές βλάβες, όπως ευρυαγγείες και ροδόχρου νόσο.

• Nd:YAG (1064 nm): χρησιμοποιείται για αγγειακές βλάβες και σύσφιξη του δέρματος.

Γ. Μεσοθεραπεία, skin boosters, υαλουρονικό οξύ και εξωσώματα

Η ενδοδερμική έγχυση βιταμινών, πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέος ή εξωσωμάτων ανάλογα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο, ενισχύει την ενυδάτωση, την ελαστικότητα και τη μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων, παρέχοντας ορατή αναζωογόνηση και βελτίωση της υφής.

Δ. Τοπικά Ρετινοειδή

Η τοπική εφαρμογή ρετινόλης ή τρετινοΐνης ρυθμίζει την κυτταρική διαφοροποίηση και διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου, βελτιώνοντας τις βλάβες φωτογήρανσης και μειώνοντας λεπτές γραμμές και δυσχρωμίες.

Ε. Υποστηρικτική αγωγή

• Αντηλιακή προστασία SPF ≥30 καθημερινά.

• Ενυδατικά προϊόντα με υαλουρονικό οξύ, κεραμίδια και νιασιναμίδη.

• Ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά, ω-3 λιπαρά και βιταμίνη D.

Συμπέρασμα

Ο Οκτώβριος αποτελεί ιδανικό χρονικό παράθυρο για εφαρμογή επεμβατικών και μη επεμβατικών θεραπειών αποκατάστασης της επιδερμίδας. Η συνδυαστική χρήση laser, peelings, ενέσιμων και τοπικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων υπό δερματολογική επίβλεψη, επαναφέρει τη λάμψη, τον τόνο και την υγεία του δέρματος, αποκαθιστώντας τη δομική και λειτουργική ακεραιότητά του.

