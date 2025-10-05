Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Οκτωβρίου

Σήμερα 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος και της Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά.

Μεθοδία.

Ερμογένης.

Η Αγία Χαριτίνη

Η Αγία Χαριτίνη άθλησε επί Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.). Υπήρξε δούλη του συγκλητικού Κλαυδιανού (ή Κλαύδιου).

Το 304 μ.Χ. κάποιοι την κατήγγειλαν στο Δομετιανό ως Χριστιανή κι εκείνος την κάλεσε σε ανάκριση παρουσία και του κυρίου της. Όταν η Αγία ομολόγησε μετά παρρησίας την πίστη της στον Χριστό, υπεβλήθη σε φρικωδέστατα μαρτύρια. Της ξύρισαν το κεφάλι αλλά δια θαύματος, αμέσως το κεφάλι της ξαναγέμισε μαλλιά. Έπειτα βάζουν το κεφάλι της σε κάρβουνα αναμμένα και χύνουν από πάνω ξύδι. Κατόπιν καίνε τα πλευρά της με αναμμένες λαμπάδες, και με μια πέτρα στο λαιμό τη ρίχνουν στη θάλασσα. Αλλά και πάλι ο Θεός την έσωσε. Τότε διατάχθηκε να πάει σε πορνείο. Η Χαριτίνη, όμως, προσευχήθηκε, και η αγνή ψυχή της παραδόθηκε πλέον στο ζωοδότη Θεό.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αγία Χαριτίνη έχει το ίδιο δίστιχο με την Αγία Χαριτίνη που εορτάζει στις 4 Σεπτεμβρίου.