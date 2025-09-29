Ξεκινούν οι πληρωμές 18 κοινωνικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ

Επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα ενοικίου και άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ προβλέπεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα:

-Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι 87.496.844 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ

-Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ

-Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ

-Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ

-Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

-Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ

-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ

-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ

-Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

-Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545

-Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας

Υπενθυμίζεται ότι πλέον τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με το 50% να είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας. Με τη συγκεκριμένη κάρτα, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αγορές εντός Ελλάδος. Εξαιρείται η χρήση της σε τυχερά παίγνια και αγορά όπλων.