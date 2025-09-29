Ξεκινούν οι πληρωμές 18 κοινωνικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον Σεπτέμβριο είναι συνολικού ύψους 275.516.021 ευρώ
Επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα ενοικίου και άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ προβλέπεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα:
-Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι 87.496.844 ευρώ
-Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ
-Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ
-Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ
-Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ
-Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ
-Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ
-Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
-Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ
-Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ
-Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ
-Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545
-Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ.
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας
Υπενθυμίζεται ότι πλέον τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με το 50% να είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας. Με τη συγκεκριμένη κάρτα, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αγορές εντός Ελλάδος. Εξαιρείται η χρήση της σε τυχερά παίγνια και αγορά όπλων.
