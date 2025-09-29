Amazon: Πρόστιμο 2,5 δισ. δολαρίων για παραπλάνηση χρηστών του Prime

Η Amazon συμφώνησε να καταβάλει συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και επιστροφές χρημάτων, προκειμένου να διευθετήσει τις κατηγορίες της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) ότι παραπλάνησε εκατομμύρια πελάτες, ώστε να εγγραφούν στην υπηρεσία Prime.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη καταβολή αποζημιώσεων που έχει επιβάλει η FTC στην ιστορία της.

Eπιστροφή χρημάτων σε πελάτες

Σύμφωνα με τη συμφωνία, 35 εκατομμύρια συνδρομητές θα μοιραστούν ποσό 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ το υπόλοιπο 1 δισ. αφορά πρόστιμο προς την Επιτροπή.

Οι πελάτες που γράφτηκαν στο Prime μεταξύ 23 Ιουνίου 2019 και 23 Ιουνίου 2025 μέσα από συγκεκριμένες προσφορές, αλλά αξιοποίησαν ελάχιστα τα προνόμια της υπηρεσίας, θα λάβουν αυτόματα 51 δολάρια. Παράλληλα, αποζημιώσεις μπορούν να διεκδικήσουν και όσοι επιχείρησαν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους αλλά απέτυχαν λόγω εμποδίων στη διαδικασία.

Η FTC είχε κατηγορήσει την Amazon ότι, από το 2017 έως το 2022, εμπόδιζε σκόπιμα τους χρήστες να κατανοήσουν τους όρους εγγραφής ή να ακυρώσουν εύκολα τη συνδρομή τους, με την εταιρεία να υιοθετεί αλλαγές μόλις ξεκίνησε η έρευνα. Η αγωγή ασκήθηκε το 2023.

Πιο ξεκάθαροι όροι συνδρομητών

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon δεσμεύεται να εφαρμόσει πιο ξεκάθαρους όρους εγγραφής, να δημιουργήσει εμφανές κουμπί άρνησης συνδρομής, καθώς και να διευκολύνει τη διαδικασία ακύρωσης. Επιπλέον, θα πληρώνει ανεξάρτητο επόπτη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η συμφωνία της επιτρέπει να «προχωρήσει μπροστά και να επικεντρωθεί στους πελάτες της», τονίζοντας ότι οι περισσότερες αλλαγές που ζητήθηκαν βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή.

Παρά το μέγεθος της καταβολής, η επίπτωση στα οικονομικά της Amazon θεωρείται περιορισμένη, καθώς το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 33 ώρες πωλήσεων της εταιρείας.