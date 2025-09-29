ΑΑΔΕ: Ξεκινά η απογραφή 500.000 κλειστών κατοικιών

Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των «κλειστών» ακινήτων, εκείνων δηλαδή που εμφανίζονται στην Εφορία ως κενά, ενώ στην πράξη αποφέρουν εισοδήματα, ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μέχρι το τέλος του έτους η φορολογική διοίκηση θα έχει ολοκληρώσει την απογραφή των ακινήτων σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο.

Όπως επισημαίνουν πηγές, μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο ήδη «τρέχει» και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως έως το τέλος της χρονιάς, θα καταγραφούν όλες οι κατοικίες που δηλώνονται ως κενές, ώστε το Δημόσιο να αποκτήσει καθαρή και ακριβή εικόνα για το ποια ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σύμφωνα με το powergame.gr.

Στο Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ) θα δημιουργείται φάκελος για κάθε ακίνητο με όλα τα στοιχεία του. Συγκεκριμένα, είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κ.λπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, αν ηλεκτροδοτείται, αν είναι ημιτελές, αν μένει κενό ή μισθώνεται, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) αλλά και ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο ΑΤΑΚ θα ταυτίζεται με τον ΚΑΕΚ, ενώ οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν τα δεδομένα και να προχωρήσουν σε διορθώσεις, δηλώνοντας τη χρήση του κάθε ακινήτου: κύρια κατοικία, εξοχικό, μισθωμένο ή κενό. Σε δεύτερη φάση, οι ενοικιαστές θα εισέλθουν στην πλατφόρμα, ώστε να διασταυρωθούν οι δηλώσεις τους με εκείνες των ιδιοκτητών.

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

Με την ολοκλήρωση του μητρώου θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Τα κενά ακίνητα του εντύπου Ε2 θα συγκριθούν με τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όπου προκύπτει σταθερή ή υψηλή κατανάλωση, το ακίνητο θα μπαίνει αυτόματα στο στόχαστρο.

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί πλέον ως αξιόπιστος δείκτης για τον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων. Εάν δηλώνεται κενό, αλλά εμφανίζει σταθερή κατανάλωση που υποδηλώνει κατοίκηση, τότε οι ιδιοκτήτες δεν θα αργήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα. Οι έλεγχοι θα είναι αυτοματοποιημένοι, με ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη, οδηγώντας σε ειδοποιήσεις για παροχή εξηγήσεων και, σε πολλές περιπτώσεις, σε φόρους και πρόστιμα.

Ακίνητα που δηλώνονται κενά

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, το οικονομικό επιτελείο και η ΑΑΔΕ έχουν ως στόχο τα ακίνητα που δηλώνονται κενά ενώ μισθώνονται και αποφέρουν κέρδη.

Η πρακτική αυτή προσφέρει οφέλη στους ιδιοκτήτες: απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης, ενώ για κατοικίες που μένουν κενές για πάνω από έξι μήνες αρκεί η επίδειξη λογαριασμών ρεύματος ή ύδρευσης που αποδεικνύουν την αχρησία. Στην πράξη, όμως, ιδιοκτήτες δηλώνουν κενό το ακίνητο, ενώ το εκμισθώνουν, αποφεύγοντας έτσι τον φόρο.

Σύμφωνα με έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 40% των κατοικιών που κατασκευάστηκαν μετά το 2011 παραμένουν κενές, ενώ μετά το 2015 ανεγέρθηκαν μόλις 60.000 σπίτια. Υπολογίζεται συνολικά ότι περίπου 500.000 κατοικίες δηλώνονται σήμερα ως κλειστές. Ένα τεράστιο απόθεμα, που η Πολιτεία φιλοδοξεί να φέρει στο φως για να ανακουφίσει την κοινωνία από το βάρος της στεγαστικής κρίσης.