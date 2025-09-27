Κάρπαθος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας που αγνοούνταν από τον Ιούνιο

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του Βρετανού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο.

Μετά από τρεις μήνες αναζήτησης χωρίς αποτέλεσμα, κυνηγοί ήταν αυτοί που έδωσαν άδοξο τέλος στο θρίλερ, εντοπίζοντας το άψυχο σώμα του.

Η σορός βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Επιονία του Κίλιου, στη βόρεια Κάρπαθο. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο άνδρας έχασε τον δρόμο του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο μονοπάτι. Μαρτυρία κατοίκου από το Διαφάνι είχε αναφέρει πως ο τουρίστας εθεάθη την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο Τρίστομο, την ώρα που φωτογράφιζε το τοπίο με το κινητό του. Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, ο 55χρονος είχε ζητήσει οδηγίες για το πώς θα κατευθυνόταν προς τη Βρουκούντα, μέσω Λαχαμίτη.

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος όπου έμενε δήλωσε την εξαφάνιση

Η εξαφάνιση δηλώθηκε από την ιδιοκτήτρια του καταλύματος όπου έμενε, όταν πήγε να καθαρίσει το δωμάτιο και διαπίστωσε πως ο ένοικος δεν είχε επιστρέψει, αν και η κράτηση είχε ήδη λήξει. Ο Βρετανός βρισκόταν για πρώτη φορά στην Κάρπαθο και ταξίδευε μόνος του. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και δυνάμεων από τη Ρόδο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και drones, που «χτένισαν» την ξηρά αλλά και την παράκτια ζώνη.

Η σορός του θα μεταφερθεί αρχικά στον Αυλώνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρπάθου. Ακολούθως θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή στη Ρόδο, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου. Στο νησί έχουν ήδη φτάσει η πρώην σύζυγος, ο γιος και ο γαμπρός του άτυχου άνδρα, οι οποίοι ενημερώθηκαν αμέσως για τον εντοπισμό της σορού.