Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Στρατόνικος,
Στράτος,
Στρατής,
Στρατονίκης,
Στρατονίκιος.
Άγιος Στρατόνικος
Ο Στρατόνικος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λικινίου (307-324) στην πόλη Σιγγιδόνα της Άνω Μοισίας . Όταν ο αυτοκράτορας για να ευχαριστήσει τους ειδωλολάτρες αντιπάλους του Μεγάλου Κωνσταντίνου διέταξε διωγμούς κατά των χριστιανών κι έλαβε σκληρά μέτρα εναντίον τους, ο φίλος του διάκονος Ερμύλος τόλμησε να διαμαρτυρηθεί φανερά και να ομολογήσει την πίστη του.
Ο αυτοκράτορας οργίσθηκε και διέταξε το βασανισμό του. Ωστόσο, ο Ερμύλος δεν αρνήθηκε την πίστη του και βασανίστηκε με τον φρικτότερο τρόπο μπροστά στον επιστήθιο φίλο του Στρατόνικο, ο οποίος δεν κρατήθηκε και αναλύθηκε σε δάκρυα, τα οποία για τους διώκτες του ήταν δηλωτικά της πίστης του.
Ο Στρατόνικος συνελήφθη κι έτσι και οι δύο φίλοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Στο τέλος τους έριξαν στα νερά του ποταμού Δούναβη, όπου πνίγηκαν.
Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης.
