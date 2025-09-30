Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Στρατόνικος,

Στράτος,

Στρατής,

Στρατονίκης,

Στρατονίκιος.

Άγιος Στρατόνικος

Ο Στρατόνικος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λικινίου (307-324) στην πόλη Σιγγιδόνα της Άνω Μοισίας . Όταν ο αυτοκράτορας για να ευχαριστήσει τους ειδωλολάτρες αντιπάλους του Μεγάλου Κωνσταντίνου διέταξε διωγμούς κατά των χριστιανών κι έλαβε σκληρά μέτρα εναντίον τους, ο φίλος του διάκονος Ερμύλος τόλμησε να διαμαρτυρηθεί φανερά και να ομολογήσει την πίστη του.

Ο αυτοκράτορας οργίσθηκε και διέταξε το βασανισμό του. Ωστόσο, ο Ερμύλος δεν αρνήθηκε την πίστη του και βασανίστηκε με τον φρικτότερο τρόπο μπροστά στον επιστήθιο φίλο του Στρατόνικο, ο οποίος δεν κρατήθηκε και αναλύθηκε σε δάκρυα, τα οποία για τους διώκτες του ήταν δηλωτικά της πίστης του.

Ο Στρατόνικος συνελήφθη κι έτσι και οι δύο φίλοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Στο τέλος τους έριξαν στα νερά του ποταμού Δούναβη, όπου πνίγηκαν.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης.