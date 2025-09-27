Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Σελήνη στον Τοξότη – σε γέμιση

Κριός

Κάποια κρίση ανασφάλειας ή πανικού δεν είναι απίθανη. Μην αφήνετε το συναίσθημα αυτό να σας παραλύσει και αναζητήστε βοήθεια σε άτομα που εμπιστεύεστε, αγαπάτε και σας αγαπούν. Θα πρέπει να επενδύσετε περισσότερο από τον χρόνο αλλά και την ενέργεια σας για να ενδυναμώσετε τις προσωπικές σχέσεις σας, οικογενειακές ή ερωτικές.

Ταύρος

Ίσως να κινηθείτε δυναμικά και να κόψετε κάποιους δεσμούς που αισθάνεστε ότι σας κρατάνε δέσμιους και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε στην ζωή. Είστε πολύ δοτικοί, κάποιοι όμως σας εκμεταλλεύονται και σας απομυζούν. Δεν είναι ανάγκη να αλλοιώσετε τον χαρακτήρα σας και να αλλάξετε την συμπεριφορά σας, απλά κάντε ένα καλό ξεκαθάρισμα στον περίγυρο σας.

Δίδυμοι

Αποβάλετε την μιζέρια και την λύπη από την ζωή σας και βρείτε την ισορροπία. Μοιράστε ισορροπημένα τον χρόνο σας μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, φροντίζοντας και για την ξεκούραση και εκτόνωση σας. Μια ασχολία που θα σας αποσπάσει την προσοχή από την καθημερινότητα σας θα ήταν εξαιρετικά ευεργετική για σας. Εάν έχει σχέση με την φύση ή τα φυτά ακόμη καλύτερα…

Καρκίνος

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Λέων

Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να επιλυθούν με επιτυχία.

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό θα επιτείνει την επιθυμία σας για επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και σύναψη νέων γνωριμιών. Θα είναι τώρα ευκολότερο να βρείτε από κοινού λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν με συνεργάτες ή συνεταίρους. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για επαγγελματική επέκταση ή για την έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης καινούργιας συνεργασίας. Νέα κερδοφόρα συμβόλαια σας περιμένουν!

Ζυγός

Φαίνεται ότι ο συναισθηματικός σας κόσμος είναι λίγο μπλοκαρισμένος, σαν συνέπεια των σκέψεων που σας βασανίζουν. Χαλαρώστε και καθαρίστε το μυαλό σας για να μπορέσετε να δείτε καθαρά μπροστά σας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθετε επίσης αντιμέτωποι με τις εξαρτήσεις σας! Εάν πρόκειται για εξαρτήσεις από τσιγάρο ή αλκοόλ, ίσως απλά να πιεστείτε να τα περιορίσετε. Εάν έχετε εξάρτηση από το σεξ, θα δεχτείτε την πίεση του συντρόφου σας…

Σκορπιός

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Τοξότης

Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να συνάψετε φιλικές σχέσεις με άτομα διαφορετικού υπόβαθρου. Οι αισθήσεις θα είναι οξυμένες, με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόσαστε πράγματα με μεγαλύτερη διαύγεια και λεπτομέρεια. Το να δει κανείς τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα, που δεν ξέραμε πια πως να τα διαχειριστούμε. Οι σπουδές και οι εξετάσεις ευνοούνται, ειδικά εάν είναι σε τεχνικούς τομείς, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα μαθηματικά.

Αιγόκερως

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Υδροχόος

Η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στην αισθηματική σας ζωή. Οι μοναχικοί του ζωδίου σας μπορεί να γνωρίσετε ένα ενδιαφέρον άτομο, ενώ οι δεσμευμένοι συνιστάται να είστε πιο ανεκτικοί με τον σύντροφό σας. Κάποιοι μεταξύ σας θα αποζητήσουν την ελευθερία τους, άλλοι θα προβούν σε αλλαγές στην σχέση τους, ώστε να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες τους, και άλλοι θα την εμβαθύνουν, σκεπτόμενοι μια επισημοποίηση.

Ιχθείς

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.