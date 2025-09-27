Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Σας έχει καταβάλει μια απαισιοδοξία, ότι δεν θα καταφέρετε να βρείτε ποτέ το ιδανικό άτομο που θα μπορέσετε να μοιραστείτε την ζωή σας μαζί του. Αν και δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, συνεχίστε την ζωή σας με ενθουσιασμό και θετική διάθεση, και κανείς ποτέ δεν ξέρει… Εάν χαλαρώσετε και αρχίσετε να απολαμβάνετε την ζωή, ο έρωτας θα έρθει από μόνος του.

Ταύρος

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να περιμένει…

Δίδυμοι

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.

Καρκίνος

Το πλανητικό σκηνικό σας δίνει ενέργεια να αναλάβετε πρωτοβουλίες ή ρίσκα για να πετύχετε μεγάλης κλίμακας κατακτήσεις. Σας κάνει όμως και λίγο απερίσκεπτους, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια σας. Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε την παγίδα του ανώφελου ρίσκου, είναι να είστε προνοητικοί και να έχετε επεξεργαστεί τις στρατηγικές σας λεπτομερειακά. Δεν είναι η χρονική στιγμή να είστε επιθετικοί, ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια πρόκληση, γιατί θα υποστείτε ήττες ή θα έχετε ατυχήματα και τραυματισμούς.

Λέων

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Παρθένος

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την μελλοντική σας ευημερία.

Ζυγός

Οι δεσμευμένοι θα μπορούσατε να κάνετε ένα ταξιδάκι για να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε ψυχικά. Η συνάντηση σας με ασυνήθιστους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες ή διαφορετικών αντιλήψεων, θα σας γεμίσει θετικά συναισθήματα και θα εξάψει την φαντασία σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις σας περιμένουν ευχάριστες αλλαγές και μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική ζωή με το ταίρι σας. οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας κινήσει την περιέργεια και θα θελήσετε να το γνωρίσετε καλύτερα.

Σκορπιός

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Τοξότης

Αιγόκερως

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικός σας σύντροφο, τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

Υδροχόος

Ιχθείς

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.