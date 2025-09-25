Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ

ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ

ΕΤΩΝ: 91

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος & Γεωργία Κλαφουτζή,

Χριστίνα & Σπύρος Γκοτζής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΓΕΩΡΓ. ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------------