#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26-9-2025

Παρασκευή 26-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ

ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ

ΕΤΩΝ: 91

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος & Γεωργία Κλαφουτζή,

Χριστίνα & Σπύρος Γκοτζής

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------------

 

ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΓΕΩΡΓ. ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΑΝΟΥΛΑ)

χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΝΙΚΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε την Παρασκευή 26-9-2025 και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

Ο σύζυγος: Ηλίας

Τα παιδιά της: Αναστασία Παπαθεοδωροπούλου και Νίκος Άκουρος, Αλεξία Παπαθεοδωροπούλου.

Τα εγγόνια της: Μίλτος, Ηλίας

Τα αδέλφια της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία   

ΚΡΑΤΗΤΗΡΑ χήρα  ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 91

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-9-2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Κωνσταντίνος & Νικολίτσα Χαραλαμποπούλου,

Περσεφόνη {χήρα} Δημ. Αποστολόπουλου.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------

#tags Κηδείες Γραφείο Τελετών Μπούρας Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Τσανταρλιώτης

Info