Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ
ΕΤΩΝ: 91
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος & Γεωργία Κλαφουτζή,
Χριστίνα & Σπύρος Γκοτζής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ. ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΑΝΟΥΛΑ)
χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΝΙΚΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Παρασκευή 26-9-2025 και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Ο σύζυγος: Ηλίας
Τα παιδιά της: Αναστασία Παπαθεοδωροπούλου και Νίκος Άκουρος, Αλεξία Παπαθεοδωροπούλου.
Τα εγγόνια της: Μίλτος, Ηλίας
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία
ΚΡΑΤΗΤΗΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 91
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-9-2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Κωνσταντίνος & Νικολίτσα Χαραλαμποπούλου,
Περσεφόνη {χήρα} Δημ. Αποστολόπουλου.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------
