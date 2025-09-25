Φλωρίδης: Η Εισαγγελία ενδέχεται να προχωρήσει άμεσα στην εκταφή του γιου του Π. Ρούτσι

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews Radio, αναφέρθηκε στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

Όπως σημείωσε ο κ. Φλωρίδης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν έχει υποβληθεί άμεσο αίτημα για τη διαπίστωση ταυτότητας της σορού. Ωστόσο, η εισαγγελική αρχή θα εξετάσει εάν η εξώδικη δήλωση του κ. Ρούτσι μπορεί να θεωρηθεί έστω έμμεση αναφορά στο ζήτημα, ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία ταυτοποίησης.

«Με βάση το νομικό πλαίσιο που περιγράφει ο Εισαγγελέας, η εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το παιδί του», τόνισε ο κ. Φλωρίδης, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η εκτίμησή του βασίζεται στις δηλώσεις του Εισαγγελέα και πρόσθεσε πως οι εισαγγελικές αρχές θα αποφασίσουν σύντομα για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.