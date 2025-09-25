Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
9 διάσημοι Έλληνες εξομολογούνται: «Έχω δοκιμάσει τα πάντα από ουσίες»

Οι περιπέτειές τους με τις ουσίες

Ο κόσμος της δημοσιότητας φαντάζει λαμπερός, γεμάτος επιτυχίες και θαυμασμό. Πίσω όμως από τα φώτα και τα χαμόγελα, αρκετοί διάσημοι κουβαλούν εμπειρίες σκοτεινές, δύσκολες και συχνά ανομολόγητες.

Στο άρθρο που ακολουθεί, 9 γνωστοί Έλληνες μιλούν ανοιχτά για τις προσωπικές τους περιπέτειες με τις ουσίες – μια εξομολόγηση που σοκάρει, προβληματίζει, αλλά κυρίως αποκαλύπτει την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τα «είδωλα».

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

#tags Ναρκωτικά

