Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…

Ταύρος

Σήμερα αναμένεται να έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Κάποιοι θα θελήσετε να επισημοποιήσετε την σχέση σας, ενώ άλλοι θα συγκατοικήσετε. Θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η συναισθηματική σας ασφάλεια και θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση σας. Όσοι ζείτε ακόμη κάτω από την πατρική στέγη, ίσως να αποφασίσετε να νοικιάσετε τον δικό σας χώρο και να ανεξαρτητοποιηθείτε.

Δίδυμοι

Η μέρα θα φέρει στην επιφάνεια ζητήματα ανατροφής των παιδιών αλλά και διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου σας. Κάποιοι μπορεί να αισθανθούν έντονα την ανάγκη για αυτοέκφραση μέσα από την συγγραφή ή τις τέχνες, ενώ άλλοι ενδεχομένως να κάνουν ένα ταξίδι. Είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, ικανοποιώντας κάποιες από τις προσωπικές σας ανάγκες…

Καρκίνος

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.

Λέων

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Παρθένος

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

Ζυγός

Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο της και πολλές από τις έγνοιες που είχατε έχουν παραμεριστεί. Τώρα μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην καριέρας σας. Γιατί ευκαιρία σαν την σημερινή σπάνια έρχεται στην ζωή μας! Φροντίστε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό η ζωή σας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε την γλώσσα του σώματος.

Σκορπιός

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Τοξότης

Το Σύμπαν διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Αιγόκερως

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα σας φαίνεται να έχει χαθεί προσωρινά και η αυτοπεποίθηση σας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πιστέψετε στον εαυτό σας και στις ικανότητες σας για να πάτε μπροστά. Η ανυπομονησία σας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην δουλειά σας. Δείξετε υπομονή και επιμονή και ο χρόνος θα σας επιβραβεύσει.

Ιχθείς

Η μέρα σας θα σας εκπλήξεις με μια πολύ θετική τροπή που θα πάρουν οι υποθέσεις σας. Διατηρήστε το θετικό κλίμα και την θετική σας διάθεση και οι εξελίξεις θα είναι σπουδαίες. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Ίσως εμπλουτίσουν την ζωή σας με έναν αναπάντεχο τρόπο, αρκεί να μην πάρετε υπερβολικά ρίσκα.