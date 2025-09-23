Το πλειοψηφικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και ο φορέας της

Η τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis περιείχε ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Το 62% των ερωτηθέντων ζητά πολιτική αλλαγή, ενώ μόλις το 37% προκρίνει τη σταθερότητα. Η πλειοψηφία, δηλαδή, δείχνει να επιθυμεί μια νέα πορεία στη διακυβέρνηση, με τον παράγοντα της «αλλαγής» να κυριαρχεί ξεκάθαρα στην πολιτική ατζέντα.

Ταυτόχρονα, το 52% δηλώνει ότι επιθυμεί κάλπες πριν από τη λήξη της τετραετίας, έναντι 46% που ζητούν εξάντληση της κυβερνητικής θητείας. Πρόκειται για σαφή ενίσχυση του αιτήματος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, που για πρώτη φορά εμφανίζεται ως πλειοψηφικό αίτημα.

Η δυναμική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα που επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις δοκιμάζονται από την κοινωνική πίεση, την οικονομική αβεβαιότητα και την ενίσχυση αντισυστημικών φωνών. Από τη Γαλλία και τη Γερμανία μέχρι την Ιταλία και την Ισπανία, η εικόνα είναι αντίστοιχη: τα κυβερνητικά κόμματα δυσκολεύονται να πείσουν, ενώ η εκλογική βάση στρέφεται όλο και περισσότερο προς το αίτημα για «αλλαγή».

Στη χώρα μας και μετά τη ΔΕΘ φαίνεται να ξεκαθαρίζει το ερώτημα για το ποιος μπορεί να είναι ο φορέας αυτής της αλλαγής.

Το σχέδιο της πολιτικής αλλαγής που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης το οποίο κοστίζει λιγότερο από όσα μοίρασε αθροιστικά φέτος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και τον Απρίλιο με τα ποσά για την επιδότηση ενοικίου και τη στήριξη των συνταξιούχων.

Με τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, θα μπορέσουμε να διαψεύσουμε την πρόβλεψη επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, που υπάρχει στο μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης, το οποίο τοποθετεί την ανάπτυξη σε 1,5% το 2027 και 1,3% το 2028. Πρόκειται για ένα εργαλείο με το οποίο κατεβαίνουμε σήμερα στην κοινωνία και εξηγούμε τις θέσεις μας για μεταρρυθμίσεις, παραγωγικό μοντέλο, νέα Διαύγεια για να μην έχουμε απευθείας αναθέσεις, νέο ΑΣΕΠ για προσλήψεις με αξιοκρατία, 120 δόσεις ώστε να ανασάνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προστασία πρώτης κατοικίας.

Το συγκροτημένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις που αποτελούν την κοινωνική πλειοψηφία. Τον κόσμο της εργασίας που θέλει συλλογικές συμβάσεις, τον δημόσιο υπάλληλο που θέλει 13ο μισθό, τον κεντρώο χώρο που θέλει μεταρρυθμίσεις και προοπτική, τους μικρομεσαίους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 φοβούμενοι την υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και είδαν να τους υπερφορολογεί τελικά αυτή η κυβέρνηση. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν πως το αίτημα πολιτικής αλλαγής είναι πλειοψηφικό.