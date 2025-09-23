Στον αγιασμό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Α’ Διασποράς της 116 Π.Μ. του Αράξου, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εξέφρασε τη χαρά του για την επαναλειτουργία της δομής μετά από δύο χρόνια
Τη νέα σχολική χρονιά υποδέχτηκε με τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Α’ Διασποράς της 116 Π.Μ. του Αράξου, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εκφράζοντας τη χαρά του για την επαναλειτουργία της δομής μετά από δύο χρόνια.
Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Βασίλη Καρβουνιάρη παρευρέθηκαν το πρωί της Τρίτης στον αγιασμό που τέλεσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Δύμης, π. Απόστολος Δημητρόπουλος, παρουσία του Διοικητή της 116 Π.Μ. Αράξου, Σμηνάρχου, Δημητρίου Γούλα, του Υποδιοικητή της Μονάδας, Υποπτεράρχου (Ι) Κωνσταντίνου Σίτου, του προσωπικού του σταθμού, των μικρών μαθητών και γονέων.
Ο κ. Αλεξόπουλος ευχαρίστησε τη Διοίκηση της 116 Π.Μ. του Αράξου για τη συνεργασία και επεσήμανε τη σπουδαιότητα λειτουργίας της δομής, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των οικογενειών και των όμορων Δημοτικών Κοινοτήτων.
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ο χώρος ανακαινίστηκε και επαναλειτουργεί μετά από δύο χρόνια, αξιοποιώντας τη μέγιστη δυναμική του. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική υποστηρικτική, εκπαιδευτική και κοινωνική δομή που συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην εξέλιξή τους, αλλά και στη στήριξη των νέων οικογενειών. Εύχομαι στο προσωπικό, στους γονείς, αλλά και στα παιδιά καλή και δημιουργική χρονιά», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
