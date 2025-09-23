Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 14:30 - 17:30 μμ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 194 - 196 21:00 μμ - 02:00 πμ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 194 - 196 ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ 02:00 - 08:30 ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-17:30 & 21:00-08:30 ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-17:30 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-17:30 ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.451 & 6906132056 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. - Παρ. : 8.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΠΑΤΡΟΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

