Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθησαν προχθές το απόγευμα στην Πάτρα δύο αλλοδαποί άνδρες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, για κατοχή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του ενός κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δεύτερος, καθώς και σε όχημα του πρώτου, κατασχέθηκαν συνολικά 658 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.
Σε σωματικό έλεγχο των συλληφθέντων βρέθηκαν επίσης 340 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατασχέθηκαν.
