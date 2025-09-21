Οι αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025.
(Νέα Σελήνη – Μερική Ηλιακή Έκλειψη στην Παρθένο)
Κριός
Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη.
Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό
και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται
κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας
ξαφνικών παρεξηγήσεων.
Ταύρος
Η μέρα αναμένεται να σας κάνει λίγο μελαγχολικούς. Πολλοί θα
αποτραβηχτείτε από τα πολύβουα πλήθη και θα εστιάσετε στον εαυτό σας.
Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον εαυτό σας, τα συναισθήματα, τις ανάγκες
και τις επιθυμίες σας τώρα, ώστε να πραγματοποιήσετε αλλαγή πορείας, εάν
κρίνετε κάτι τέτοιο απαραίτητο. Εάν πρόκειται να μεταναστεύσετε ή να
μετεγκατασταθείτε, το διάστημα αυτό, θα υπογραφούν τα οριστικά έγγραφα
σύντομα και θα ανοίξει ο δρόμος σας.
Δίδυμοι
Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από
μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα
μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας
ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την
στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι
και θα περάσει…
Καρκίνος
Λέων
Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του
εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας
σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την
εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας
σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν
θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…
Παρθένος
Ζυγός
Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία
που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να
είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που
όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως
είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο
όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…
Σκορπιός
Η μέρα μπορεί να φέρει αλλαγές που δεν περιμένατε. Ερωτικές ή
επαγγελματικές σχέσεις ίσως υποστούν κάποια μεταμόρφωση, αλλά και οι
προσεγγίσεις σας στα ζητήματα που σας απασχολούν ίσως να είναι τελείως
διαφορετικές από πριν. Οικονομικά είναι μια καλή χρονική στιγμή να
εξοφλήσετε χρέη ή παλιές οφειλές, να αναζητήσετε μια πρόσθετη πηγή
εισοδήματος ή μια καινούργια δουλειά με καλύτερες αμοιβές.
Τοξότης
Εάν θέλετε να φτάσετε στην ρίζα ενός προβλήματος, τώρα είναι η χρυσή σας
ευκαιρία. Η έρευνα ή η αναζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε αποκαλύψεις
υπόγειων διεργασιών που θα σας σοκάρουν, θα σας δώσουν όμως την
δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα την δυναμική των σχέσεων που σας
αφορούν. Ενδεχομένως όμως και να κάνετε χρήση της διανοητικής σας
δύναμης και της πειθούς σας για να χειραγωγήσετε ή να παραπλανήσετε
άλλους, κάτι που θα πρέπει να αποφύγετε.
Αιγόκερως
Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν
θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να
μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά
σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια
πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας
να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την
χρειάζεστε.
Υδροχόος
Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε
καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα
προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους
στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να
ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.
Ιχθείς
Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας
βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας.
Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα
σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους
τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα
άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας
οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.
