Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025.

(Νέα Σελήνη – Μερική Ηλιακή Έκλειψη στην Παρθένο)

Κριός



Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη.

Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό

και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται

κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας

ξαφνικών παρεξηγήσεων.

Ταύρος

Η μέρα αναμένεται να σας κάνει λίγο μελαγχολικούς. Πολλοί θα

αποτραβηχτείτε από τα πολύβουα πλήθη και θα εστιάσετε στον εαυτό σας.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον εαυτό σας, τα συναισθήματα, τις ανάγκες

και τις επιθυμίες σας τώρα, ώστε να πραγματοποιήσετε αλλαγή πορείας, εάν

κρίνετε κάτι τέτοιο απαραίτητο. Εάν πρόκειται να μεταναστεύσετε ή να

μετεγκατασταθείτε, το διάστημα αυτό, θα υπογραφούν τα οριστικά έγγραφα

σύντομα και θα ανοίξει ο δρόμος σας.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από

μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα

μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας

ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την

στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι

και θα περάσει…

Καρκίνος

Λέων

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του

εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας

σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την

εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας

σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν

θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Παρθένος

Ζυγός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία

που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να

είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που

όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως

είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο

όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…