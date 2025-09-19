Λεχαινά: Μεγάλη πυρκαγιά στην Αρετή - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Δραματικές διαστάσεις παίρνει η φωτιά που ξέσπασε στην Αρετή Λεχαινών, καταγαίγοντας αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής όπου από εδάφους και αέρως δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr ο έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δημιουργώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις.



