Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΧΑΊΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΛΕΟΜΕΝΙΑ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 82)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/9/2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μπόρσι Ηλείας.
Η σύζυγος: Δέσποινα
Τα παιδιά του: Παναγιώτα & Αθανάσιος Γιώτης, Αντιγόνη & Ιωάννης Μακρής, Γεώργιος Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος & Καλλιόπη Παναγοπούλου, Νικόλαος & Ανδρομάχη Παναγοπούλου, Αθανάσιος & Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, Σοφία & Χρήστος Μίχας, Δημήτριος & Ουρανία Παναγοπούλου.
Οι αδελφοί
Οι εγγονοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΘΕΟΔ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 92
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 20-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Διονύσιος Ασημακόπουλος, Διονύσιος & Καίτη Ζησιμοπούλου, Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Νικόλαος & Βάσω Ζησιμοπούλου, Βικτωρία Ζησιμοπούλου, Απόστολος Ζησιμόπουλος.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙ. ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ :
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΛΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ,
ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΗ,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΕΩΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr