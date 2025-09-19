Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21-9-2025

Κηδείες - Πένθη

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.

Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 20-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

Τα παιδιά του: Παναγιώτα & Αθανάσιος Γιώτης, Αντιγόνη & Ιωάννης Μακρής, Γεώργιος Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος & Καλλιόπη Παναγοπούλου, Νικόλαος & Ανδρομάχη Παναγοπούλου, Αθανάσιος & Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, Σοφία & Χρήστος Μίχας, Δημήτριος & Ουρανία Παναγοπούλου.

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/9/2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μπόρσι Ηλείας.

