Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΧΑΊΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΒΑΣΙΛΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΛΕΟΜΕΝΙΑ

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 82)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/9/2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μπόρσι Ηλείας.

Η σύζυγος: Δέσποινα

Τα παιδιά του: Παναγιώτα & Αθανάσιος Γιώτης, Αντιγόνη & Ιωάννης Μακρής, Γεώργιος Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος & Καλλιόπη Παναγοπούλου, Νικόλαος & Ανδρομάχη Παναγοπούλου, Αθανάσιος & Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, Σοφία & Χρήστος Μίχας, Δημήτριος & Ουρανία Παναγοπούλου.

Οι αδελφοί

Οι εγγονοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΘΕΟΔ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 92

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 20-9-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Διονύσιος Ασημακόπουλος, Διονύσιος & Καίτη Ζησιμοπούλου, Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Νικόλαος & Βάσω Ζησιμοπούλου, Βικτωρία Ζησιμοπούλου, Απόστολος Ζησιμόπουλος.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙ. ΚΑΡΑΛΗ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ :
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΛΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ,
ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΗ,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΛΕΩΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
 
ΕΤΩΝ   82 

Κηδεύουμε την Κυριακή  21-9-2025  & ώρα 12  μεσ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου  Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.

Ο  ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

