Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Σελήνη στην Παρθένο – σε χάση

Κριός

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Ταύρος

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.

Δίδυμοι

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

Καρκίνος

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.

Λέων

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

Παρθένος

Θα πρέπει να αποφεύγετε σήμερα τις βιαστικές κινήσεις, την ματαιοδοξία και την αταξία στις υποθέσεις σας, να χρησιμοποιείτε τους χρηματικούς σας πόρους με φειδώ και να φέρεστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι μια πιθανή γνωριμία, εάν είστε αδέσμευτοι και αναζητάτε το άλλο σας μισό. Προγραμματισμένα ταξίδια, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μπορεί να παρουσιάσουν εμπόδια ή να αναβληθούν, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για πάν ενδεχόμενο.

Ζυγός

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Σκορπιός

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Τοξότης

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Μέσα από την αγαστή συνεργασία μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα κάποια τρέχοντα προβλήματα και να προχωρήσετε μπροστά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Αιγόκερως

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Υδροχόος

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Ιχθείς

Το πλανητικό σκηνικό στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Ίσως να κάνετε μια αλλαγή στον χώρο σας, να κάνετε επισκευές που χρειάζονται ή ένα σε βάθος ενεργειακό καθάρισμα για την ανανέωση της ενέργειας του χώρου. Οι μέρες προσφέρονται για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή την μετακόμιση σας σε έναν νέο χώρο. Διαφωνίες ωστόσο σε οικονομικά ζητήματα με συγγενικά σας πρόσωπα ίσως να σας αναστατώσουν.