ΥΠΠΟ: Πολιτιστικά masterplans για 15 πόλεις και νησιά

Ένα έργο στρατηγικής ανάπτυξης και προοπτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, τα «Πολιτιστικά Masterplans», παρουσιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Αχαιό Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, που φιλοδοξεί να ενσωματώσει τον πολιτισμό στον ευρύτερο περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό.

"Το ΥΠΠΟ", είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, "δημιούργησε και προσφέρει στις συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες ένα εργαλείο στρατηγικής για τη χάραξη πολιτικών, τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, που αφενός μας μας δίνει μία εκτεταμένη και τεκμηριωμένη εικόνα της πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου μας προσφέρει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το μέλλον Τα πολιτιστικά στρατηγικά σχέδια είναι η αρχή ενός νέου τρόπου που πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολιτισμό".