ΥΠΠΟ: Πολιτιστικά masterplans για 15 πόλεις και νησιά

Ένα έργο στρατηγικής ανάπτυξης και προοπτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, που παρουσιάστηκε από την Λίνα Μενδώνη και τον Ιάσονα Φωτήλα
Ένα έργο στρατηγικής ανάπτυξης και προοπτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, τα «Πολιτιστικά Masterplans», παρουσιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Αχαιό Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.
Πρόκειται για ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, που φιλοδοξεί να ενσωματώσει τον πολιτισμό στον ευρύτερο περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό.
"Το ΥΠΠΟ", είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, "δημιούργησε και προσφέρει στις συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες ένα εργαλείο στρατηγικής για τη χάραξη πολιτικών, τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, που αφενός μας μας δίνει μία εκτεταμένη και τεκμηριωμένη εικόνα της πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου μας προσφέρει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το μέλλον Τα πολιτιστικά στρατηγικά σχέδια είναι η αρχή ενός νέου τρόπου που πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολιτισμό".
Ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα έργο που αντανακλά με συνέπεια και καθαρότητα την ολιστική προσέγγιση που έχει χαραχθεί από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη και υλοποιούμε συστηματικά, σε όλους τους τομείς και τα έργα του Υπουργείου. Το έργο αυτό δεν περιορίζεται στη στείρα αποτύπωση και χαρτογράφηση του πολιτιστικού τοπίου. Στην πραγματικότητα δημιουργούμε και θέτουμε την υπηρεσία της κοινωνίας ένα εργαλείο σχεδιασμού, μια βάση δεδομένων και προτάσεων, πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν δράσεις, συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις στο μέλλον. Ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται εδώ όχι μόνο ως δημιουργία και μνήμη, αλλά και ως παράγοντας ανάπτυξης"
Τάκης Παπαδόπουλος: «Η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές, μοχλός ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα»
Ένας αποχαιρετισμός στον σπουδαίο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον Μπομπ της καρδιάς μας
Πάτρα: Ο πρωινός πελάτης του καφέ ήταν κλέφτης- Τον «συνέλαβαν» 3 κάμερες και κάνει το γύρο του διαδικτύου- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr