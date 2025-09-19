Στην Αχαΐα το Σαββατοκύριακο ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Ο Ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου τον νομό Αχαΐας, συμμετέχοντας σε τέσσερις κομματικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μια Ελλάδα για Όλους» που παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση μελών και φίλων του κινήματος για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Πρόγραμμα επισκέψεων:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Δήμος Πατρέων, 12:00 μ.μ., Αίθουσα ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40)

Δήμος Ερυμάνθου, 20:00 μ.μ., Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Βασιλικού

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Δήμος Αιγιαλείας, 12:00 μ.μ., Καφενείο της Κουλούρας (Μονής Ταξιαρχών 4, Κουλούρα)

Δήμος Δυτικής Αχαΐας, 19:00 μ.μ., Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ριόλου.