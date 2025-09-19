Στην Αχαΐα το Σαββατοκύριακο ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Τέσσερις συναντήσεις σε Πάτρα, Ερύμανθο, Αιγιαλεία και Δυτική Αχαΐα στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μια Ελλάδα για Όλους»
Ο Ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου τον νομό Αχαΐας, συμμετέχοντας σε τέσσερις κομματικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μια Ελλάδα για Όλους» που παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ.
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση μελών και φίλων του κινήματος για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Πρόγραμμα επισκέψεων:
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Δήμος Πατρέων, 12:00 μ.μ., Αίθουσα ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40)
Δήμος Ερυμάνθου, 20:00 μ.μ., Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Βασιλικού
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
Δήμος Αιγιαλείας, 12:00 μ.μ., Καφενείο της Κουλούρας (Μονής Ταξιαρχών 4, Κουλούρα)
Δήμος Δυτικής Αχαΐας, 19:00 μ.μ., Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ριόλου.
