Μια άλλη Σαλαμίνα: Το πρόσωπο του νησιού που σε εκπλήσσει

Είναι ένας από τους πιο παρεξηγημένους και αδικημένους προορισμούς σε σχέση με τις ομορφιές που κρύβει.

Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού Κόλπου και το πλησιέστερο στις ακτές της Αττικής. Βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα του Σαρωνικού και χωρίζεται από τις ακτές της Αττικής με το Στενό της Πάχης (βορειοδυτικά) και το στενό του Πειραιά (ανατολικά), Οι δύο αυτοί δίαυλοι οριοθετούν τον κόλπο της Ελευσίνας που εκτείνεται βόρεια της Σαλαμίνας.

Στο Στενό της Πάχης το ελάχιστο πλάτος του διαύλου είναι 500 μέτρα, ενώ στο Στενό του Περάματος είναι 1200 μέτρα. Το μήκος των ακτών είναι 100 χιλιόμετρα ενώ η έκταση του νησιού φτάνει τα 93,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Υψηλότερη κορυφή είναι το Μαυροβούνι (365 μέτρα).

Η Σαλαμίνα έχει πληθυσμό 38.959 κατοίκους (απογραφή 2011) και υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων – Αντιπεριφέρεια Νήσων. Ο Δήμος Σαλαμίνος (έτος ίδρυσης 1835) αποτελείται από τη Δημοτική Ενότητα Σαλαμίνας (Κοινότητα Σαλαμίνας και Κοινότητα Αιαντείου) και τη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων (Κοινότητα Αμπελακίων και Κοινότητα Σεληνίων). Εκκλησιαστικά η Σαλαμίνα ανήκει στη Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνας.

Η ιστορία της Σαλαμίνας

Πατρίδα του ομηρικού Αίαντα και του μεγάλου τραγικού Ευριπίδη, τόπος διαμονής και δημιουργίας του ποιητή Άγγελου Σικελιανού και φιλοξενίας του Γεωργίου Καραϊσκάκη, η Σαλαμίνα είναι ευρύτερα γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη μεγαλύτερη Ναυμαχία των αιώνων, που έγινε στο στενό της το 480 π.Χ. , από την έκβαση της οποίας, με νίκη των Ελλήνων, διασώθηκε και αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και διαδόθηκε στη Δύση και στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, το όνομα Σαλαμίνα δόθηκε στο νησί από τον Κυχρέα, για να τιμήσει τη μητέρα του Σαλαμίνα που ήταν αδελφή της Αίγινας και μια από τις 50 κόρες του ποτάμιου θεού Ασωπού. Κατά την αρχαιότητα η Σαλαμίνα ήταν γνωστή με τα ονόματα Πιτυούσα (από το δένδρο πίτυς: πεύκος), Σκιράς (από τον ήρωα Σκίρο) και Κυχρεία (από τον Κυχρέα). Το νησί είναι επίσης γνωστό ήδη από την αρχαιότητα και με την ονομασία Κούλουρη, που προέρχεται από το ακρωτήριο “Κόλουρις άκρα” (σήμερα Πούντα), στο οποίο ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη και το λιμάνι του 4ου αιώνα. π.Χ.