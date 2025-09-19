Μια άλλη Σαλαμίνα: Το πρόσωπο του νησιού που σε εκπλήσσει

Η ιστορία της Σαλαμίνας
Είναι ένας από τους πιο παρεξηγημένους και αδικημένους προορισμούς σε σχέση με τις ομορφιές που κρύβει.
Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού Κόλπου και το πλησιέστερο στις ακτές της Αττικής. Βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα του Σαρωνικού και χωρίζεται από τις ακτές της Αττικής με το Στενό της Πάχης (βορειοδυτικά) και το στενό του Πειραιά (ανατολικά), Οι δύο αυτοί δίαυλοι οριοθετούν τον κόλπο της Ελευσίνας που εκτείνεται βόρεια της Σαλαμίνας.
Στο Στενό της Πάχης το ελάχιστο πλάτος του διαύλου είναι 500 μέτρα, ενώ στο Στενό του Περάματος είναι 1200 μέτρα. Το μήκος των ακτών είναι 100 χιλιόμετρα ενώ η έκταση του νησιού φτάνει τα 93,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Υψηλότερη κορυφή είναι το Μαυροβούνι (365 μέτρα).
Η Σαλαμίνα έχει πληθυσμό 38.959 κατοίκους (απογραφή 2011) και υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων – Αντιπεριφέρεια Νήσων. Ο Δήμος Σαλαμίνος (έτος ίδρυσης 1835) αποτελείται από τη Δημοτική Ενότητα Σαλαμίνας (Κοινότητα Σαλαμίνας και Κοινότητα Αιαντείου) και τη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων (Κοινότητα Αμπελακίων και Κοινότητα Σεληνίων). Εκκλησιαστικά η Σαλαμίνα ανήκει στη Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνας.
Η ιστορία της Σαλαμίνας
Πατρίδα του ομηρικού Αίαντα και του μεγάλου τραγικού Ευριπίδη, τόπος διαμονής και δημιουργίας του ποιητή Άγγελου Σικελιανού και φιλοξενίας του Γεωργίου Καραϊσκάκη, η Σαλαμίνα είναι ευρύτερα γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη μεγαλύτερη Ναυμαχία των αιώνων, που έγινε στο στενό της το 480 π.Χ. , από την έκβαση της οποίας, με νίκη των Ελλήνων, διασώθηκε και αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και διαδόθηκε στη Δύση και στον κόσμο.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, το όνομα Σαλαμίνα δόθηκε στο νησί από τον Κυχρέα, για να τιμήσει τη μητέρα του Σαλαμίνα που ήταν αδελφή της Αίγινας και μια από τις 50 κόρες του ποτάμιου θεού Ασωπού. Κατά την αρχαιότητα η Σαλαμίνα ήταν γνωστή με τα ονόματα Πιτυούσα (από το δένδρο πίτυς: πεύκος), Σκιράς (από τον ήρωα Σκίρο) και Κυχρεία (από τον Κυχρέα). Το νησί είναι επίσης γνωστό ήδη από την αρχαιότητα και με την ονομασία Κούλουρη, που προέρχεται από το ακρωτήριο “Κόλουρις άκρα” (σήμερα Πούντα), στο οποίο ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη και το λιμάνι του 4ου αιώνα. π.Χ.
Παραλίες
Στο νότιο τμήμα του νησιού υπάρχουν όμορφες παραλίες και κολπίσκοι όπως: η παραλία ΝΑΤΟ στο Αιάντειο, Κανάκια, Πυργιακόνι, Λαμπρανό, Σατερλί, Κολώνες, Περιστέρια, Αίας – Κλαμπ, Κύριζα, Λυμνιώνα, Γιάλα και τα Σελήνια. Επίσης όμορφες παραλίες θα συναντήσει κανείς και στην βορειοδυτική πλευρά, όπως: Ψιλλή Άμμος, Στενό Φανερωμένης, Ρέστη, Ηλιακτή, Αγ. Γιώργης και στα Βασιλικά. Η πρόσβαση σε όλες αυτές τις παραλίες είναι εύκολη, με ιδιωτικό αυτοκίνητο, με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σαλαμίνας ή και με πλωτό μέσο.
Δάση
Στο νησί υπάρχουν δύο όμορφα πευκόφυτα δάση.Το ένα είναι το δάσος της Φανερωμένης που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού και προσφέρεται για τζόκινγκ και το άλλο το δάσος των Κανακίων που βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και είναι ο μεγαλύτερος, ο κοντινότερος και ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Αττικής. Το δάσος αυτό προσφέρεται για μονοήμερες ή ολοήμερες εκδρομές.
Αγορές
Όταν επισκεφτείτε το νησί, μην χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το παραδοσιακό πλατέτσι (λαδόπιτα), το κουγκουλούαρι (κολοκυθόπιτα), τα μουστοκούλουρα, τις τηγανήτες, και ψωμί ψημένο στα ξύλα. Στην ιχθυαγορά θα βρείτε φρέσκα ψάρια κατευθείαν από τα ψαροκάικα. Επίσης σε κάποια μαγαζιά με τουριστικά είδη θα βρείτε κούκλες ντυμένες με την χρυσοκέντηση παραδοσιακή φορεσιά του νησιού καθώς και άλλα αναμνηστικά.
Διασκέδαση
Αγαπημένα στέκια που αιχμαλωτίζουν την καρδιά του επισκέπτη και των καλοφαγάδων είναι πάρα πολλά στο κέντρο της πόλης καθώς και σε άλλες περιοχές όπως: Σελήνια, Βασιλικά, Ρέστη, Αγ. Γεώργιο, Αιάντειο και Κακή – Βίγλα. Μην παραλείψετε να καθίσετε στα παραδοσιακά ουζερί για να δοκιμάσετε φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και χταπόδι ψημένο στα κάρβουνα. Το νησί έχει πολύ όμορφες παραλιακές καφετέριες όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή το ποτό σας αγναντεύοντας δίπλα στην θάλασσα τα μαγευτικά δειλινά. Επίσης η νυχτερινή ζωή στο νησί είναι πολύ έντονη. Υπάρχουν πολλά Κλαμπ όχι μόνο για την νεολαία αλλά και για όσους αισθάνονται νέοι, καθώς και πολλά μαγαζιά με ζωντανή μουσική για γλέντι μέχρι πρωΐας.
