Γιατί πρέπει να βάλουμε περισσότερο αγγούρι στη διατροφή μας

Είτε πρόκειται για μια χοντρές φέτες στη χωριάτικη σαλάτα, είτε για μια χούφτα τριμμένο σε τζατζίκι, το αγγούρι είναι το απόλυτο καλοκαιρινό -και όχι μόνο- λαχανικό.

Παράλληλα είναι απόλυτα ενυδατικό, νόστιμο και κοστίζει λιγότερο από ένα ευρώ.

Αλλά τα οφέλη δεν σταματούν εκεί. Τα αγγούρια είναι πλούσια σε βιταμίνες που υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος, αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και έχουν ελάχιστες θερμίδες.

Η δρ Sarah Brewer, διατροφολόγος και συγγραφέας από τη Βρετανία, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα αγγούρια πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα ψυγεία.

Τα αγγούρια ενυδατώνουν τόσο το εσωτερικό του οργανισμού, όσο και το δέρμα

Πρώτα από όλα, τα αγγούρια έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Κάθε 100 γραμμάρια αγγουριού (περίπου ένα κομμάτι 6 εκατοστών) περιέχουν 96 γραμμάρια νερού, λέει η δρ Brewer.

Εκτός από την ενυδάτωση, αυτό τα καθιστά επίσης ένα εξαιρετικό τρόφιμο χαμηλών θερμίδων.

Ένα κομμάτι 6 εκατοστών περιέχει μόνο 10 θερμίδες και 1 γρ. ζάχαρης, κάτι που σημαίνει ότι δεν αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα

«Τα αγγούρια παρέχουν στον οργανισμό κάλιο, το οποίο αποβάλλει την περίσσεια νατρίου (μειώνει το αλάτι) και υγρών από τον οργανισμό», εξηγεί η ίδια.

Περιέχουν επίσης μαγνήσιο για τη λειτουργία μυών και νεύρων και καταπολέμηση της κόπωσης, βιταμίνη C που είναι απαραίτητη για υγιή ούλα και δέρμα και βιταμίνη Κ που συμμετέχει στην πήξη του αίματος και όταν εφαρμόζεται στο δέρμα μπορεί να μειώσει τις ευρυαγγείες και τους μώλωπες).

Ποια αντιοξειδωτικά περιέχουν τα αγγούρια

Τα αγγούρια περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά, όπως:

Βιταμίνη C

Βιταμίνη K

Μαγνήσιο

Κάλιο

Ασβέστιο

Β-καροτένιο

Λιγνάνες (πολυφαινόλες χαμηλού μοριακού βάρους)

Τα αντιοξειδωτικά απενεργοποιούν τις ελεύθερες ρίζες που κυκλοφορούν στον οργανισμό μας προκαλώντας βλάβη στο DNA μας η οποία ευνοεί την εκδήλωση ασθενειών.

«Τα αγγούρια περιέχουν διάφορες αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες», λέει η δρ Brewer.

Αυτές περιλαμβάνουν λιγνάνες, που έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων μορφών καρκίνου, και β-καροτένιο, γνωστό για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και της υγείας των ματιών και του δέρματος.