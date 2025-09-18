Το μπαχαρικό που ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος

Στα Αγγλικά είναι πιο γνωστό ως allspice, στην Ελλάδα το βρίσκουμε με τη χαρακτηριστική -αν και εύκολα δημιουργεί παρανοήσεις- ονομασία«μπαχάρι».

Πώς θα μπορούσε κανείς να περιγράψει τη γεύση του; Ως έναν συνδυασμό ανάμεσα στην κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το γαρύφαλλο, το πιπέρι και το τζίντζερ. Τόσο πολύπλοκη, δηλαδή, ώστε να είναι μοναδική.

Δε χρησιμοποιείται συχνά σε ελληνικά πιάτα, βρίσκει όμως περισσότερες χρήσεις στις κουζίνες της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας όπου έφτασε μέσα από τα καράβια των Ευρωπαίων την εποχή της ανακάλυψης της Αμερικής.

Το μακρύ ταξίδι του λοιπόν ξεκίνησε το 1493 μ.Χ. από την Τζαμάικα (το μπαχάρι είναι εγγενές φυτό του νησιού της Καραϊβικής) για να κατακτήσει στην πορεία τον κόσμο. Μάλιστα, η ιστορία του ξεκίνησε από μία παρεξήγηση, όπως ακριβώς συνέβη και σε πολλά άλλα πράγματα με τα οποία είχε καταπιαστεί ο Χριστόφορος Κολόμβος.

Ο Ευρωπαίος εξερευνητής και ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική ονόμασε «πιπέρι» το μπαχάρι όταν το συνάντησε για πρώτη φορά. Λογικό, αφού ήταν το πιπέρι εκείνο που έψαχνε και οι κόκκοι του μπαχαριού θυμίζουν αρκετά το τελευταίο. Έτσι, αρχικά ονομάστηκε “pimiento” που θα πει πιπέρι στα μπαχαρικά.

Είναι περιττό να πούμε πως οι Τζαμαϊκανοί το λατρεύουν και το χρησιμοποιούν σχεδόν σε όλα τους τα παραδοσιακά φαγητά.