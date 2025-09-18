Το μπαχαρικό που ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος

Τι οφέλη έχει
Στα Αγγλικά είναι πιο γνωστό ως allspice, στην Ελλάδα το βρίσκουμε με τη χαρακτηριστική -αν και εύκολα δημιουργεί παρανοήσεις- ονομασία«μπαχάρι».
Πώς θα μπορούσε κανείς να περιγράψει τη γεύση του; Ως έναν συνδυασμό ανάμεσα στην κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το γαρύφαλλο, το πιπέρι και το τζίντζερ. Τόσο πολύπλοκη, δηλαδή, ώστε να είναι μοναδική.
Δε χρησιμοποιείται συχνά σε ελληνικά πιάτα, βρίσκει όμως περισσότερες χρήσεις στις κουζίνες της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας όπου έφτασε μέσα από τα καράβια των Ευρωπαίων την εποχή της ανακάλυψης της Αμερικής.
Το μακρύ ταξίδι του λοιπόν ξεκίνησε το 1493 μ.Χ. από την Τζαμάικα (το μπαχάρι είναι εγγενές φυτό του νησιού της Καραϊβικής) για να κατακτήσει στην πορεία τον κόσμο. Μάλιστα, η ιστορία του ξεκίνησε από μία παρεξήγηση, όπως ακριβώς συνέβη και σε πολλά άλλα πράγματα με τα οποία είχε καταπιαστεί ο Χριστόφορος Κολόμβος.
Ο Ευρωπαίος εξερευνητής και ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική ονόμασε «πιπέρι» το μπαχάρι όταν το συνάντησε για πρώτη φορά. Λογικό, αφού ήταν το πιπέρι εκείνο που έψαχνε και οι κόκκοι του μπαχαριού θυμίζουν αρκετά το τελευταίο. Έτσι, αρχικά ονομάστηκε “pimiento” που θα πει πιπέρι στα μπαχαρικά.
Είναι περιττό να πούμε πως οι Τζαμαϊκανοί το λατρεύουν και το χρησιμοποιούν σχεδόν σε όλα τους τα παραδοσιακά φαγητά.
Τι οφέλη έχει
Είναι τόσες πολλές οι ωφέλιμες ιδιότητες που έχει το μπαχάρι ώστε να θεωρείταισχεδόν «μαγικό» τόσο από τους ιθαγενείς πληθυσμούς στην Καραϊβική όσο και στην Ασία από τους θεραπευτές των εκάστοτε παραδοσιακών ιατρικών, όπως στο σύστημα ιατρικής Αγιουβέρδα το οποίο προέρχεται από την Ινδία.
Πιο συγκεκριμένα το μπαχάρι μπορεί: να βοηθήσει στην πέψη, να βελτιώσει τη στοματική υγεία, να ενισχύσει τα οστά, να συνδράμει στον οργανισμό ενάντια την κατάθλιψη, να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης αλλά και να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος.
Δεν είναι όμως μόνο οι τοπικοί σαμάνοι εκείνοι που έχουν διακρίνει το πόσο καλό μπορεί να κάνει. Τα τελευταία χρόνια νέες έρευνες οδηγούν τη Δυτική Ιατρική στο να δίνει όλο και περισσότερο προσοχή στα άμεσα οφέλη αλλά και τις δυνητικά ωφέλιμες ιδιότητες του.
Μάλιστα, όπως διαβάζουμε σε έρευνα η οποία έχει δημοσιευτεί στην αμερικανική National Library of Medicine: «Αρκετές ενώσεις που βρίσκονται σε αφθονία στο μπαχάρι, τόσο in vitro (σε πειραματικό στάδιο) όσο και in vivo (στην πραγματική ζωή, έχουν αντιπολλαπλασιαστικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Υπάρχουν ευκαιρίες για τον εντοπισμό αρκετών πιθανών αντικαρκινικών ενώσεων από το μπαχάρι και τη δοκιμή της βιοδιαθεσιμότητάς τους αλλά και του μηχανισμού δράσης τους σε φυσιολογικά και καρκινικά συστήματα.
ΠΗΓΗ oneman.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr