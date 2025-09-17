Πάτρα: Γυναίκα προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη

Μια γυναίκα συνελήφθη χθες στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης κατά ηλικιωμένης, με το πρόσχημα της ασφάλισης κοσμημάτων και χρημάτων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία, για απάτη κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος τον ασφαλιστή, της ζήτησε να τοποθετήσει κοσμήματα, τιμαλφή και χρήματα σε σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργάτιδα του, προκειμένου να τα ασφαλίσει.

Η ηλικιωμένη ενημέρωσε τους αστυνομικούς για την απάτη και τοποθέτησε σε σακούλα ένα δαχτυλίδι, καθώς και αντικείμενα ευτελούς αξίας και υπό την επιτήρηση αστυνομικών εξήλθε της οικίας της για να τα παραδώσει στους δράστες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν την κατηγορούμενη την στιγμή που μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε από την τελευταία τα προαναφερόμενα αντικείμενα, καθώς και δυο κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.