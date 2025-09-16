Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα: Μαζική φυγή και δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οι μεραρχίες 162 και 98 έχουν ήδη προωθηθεί βαθύτερα στην πόλη της Γάζας, εγκαινιάζοντας το «επόμενο στάδιο» της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών ΙΙ». Σύντομα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αναμένεται να ενισχυθούν και από μια τρίτη μονάδα, τη 36η μεραρχία, προσθέτοντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στο μέτωπο.

Η Λίνα αλ-Μαγκρέμπι, μητέρα τριών παιδιών, δηλώνει στο BBC πως χρειάστηκε να πουλήσει τα κοσμήματά της για να αγοράσει μια σκηνή. «Πλήρωσα 3.500 σεκέλ (περίπου 848 ευρώ) και μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στη Χαν Γιούνις», περιγράφει. Αντίστοιχα, η Νιβίν Ιμάντ αλ-Ντιν εξομολογείται πως αναγκάστηκε να φύγει αφήνοντας πίσω όλα της τα υπάρχοντα, έπειτα από ισραηλινά φυλλάδια που ζητούσαν εκκένωση. «Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου», λέει. Τα κόστη διαφυγής έχουν εκτοξευθεί: η τιμή για ένα μικρό όχημα αγγίζει τα 3.000 σεκέλ, ενώ οι σκηνές πωλούνται έως και 4.000. Χωρίς εισοδήματα, πολλές οικογένειες παραμένουν εγκλωβισμένες στα σπίτια τους, αδυνατώντας να μετακινηθούν.

Με φόντο τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και τις κινήσεις ισχυρών στρατιωτικών μονάδων, οικογένειες μετακινούνται κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου αλ- Ρασίντ, την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει ως τη μόνη διαδρομή ασφαλούς διαφυγής. Ωστόσο, η κατάσταση επί του πεδίου απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ασφαλής, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις, μποτιλιαρίσματα και κινδύνους εν μέσω βομβαρδισμών. Παλαιστίνιοι μεταφέρουν ό,τι μπορούν – από βασικά είδη πρώτης ανάγκης μέχρι στρώματα και έπιπλα – με τα πόδια, σε καρότσες ή σε οχήματα τύπου τρακτέρ. Ο ανθρώπινος όγκος που κινείται προς τα νότια καταγράφεται ως ο μεγαλύτερος εκτοπισμός από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν εσπευσμένα τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) προχωρούν στην επόμενη φάση της χερσαίας τους επέλασης, στοχεύοντας πλέον την καρδιά της πόλης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II<br><br>In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.<br><br>Its aim… <a href="https://t.co/dJBpd7wq1x">pic.twitter.com/dJBpd7wq1x</a></p>— Israel Defense Forces (@IDF) <a href="https://twitter.com/IDF/status/1967886331645768187?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με τα IDF, μέσα σε μια εβδομάδα έχουν πληγεί πάνω από 850 στόχοι που χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατικές υποδομές» της Χαμάς. Οι επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις τάξεις των Παλαιστινίων, με τις πρώτες ώρες της χερσαίας προέλασης να στοιχίζουν – σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ – τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να συντονίζει προσωπικά την επιχείρηση από τη Νότια Διοίκηση.

Χάρτες που δημοσιεύθηκαν από τον ισραηλινό στρατό καταγράφουν τις περιοχές όπου σχεδιάζεται να εξαπλωθεί η επιχείρηση. Ήδη, οι δυνάμεις έχουν εισέλθει σε νέες συνοικίες της πόλης, πέρα από εκείνες που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">تصاعد الدخان جراء استهدافات وتفـ"جير روبوتات مفخخة لتدمير المنازل في حيي تل الهوى والرمال بمدينة غـ"زة.. <a href="https://t.co/oi4WLtAQMD">pic.twitter.com/oi4WLtAQMD</a></p>— فلسطين بوست (@PalpostN) <a href="https://twitter.com/PalpostN/status/1967874790594842935?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παγιδευμένοι εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την πλήρη περικύκλωση της πόλης, με τις δυνάμεις να προωθούνται συστηματικά προς το εσωτερικό της. Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι περίπου 600.000 άμαχοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απομακρυνθούν, ενώ αρκετές χιλιάδες μαχητές της Χαμάς παραμένουν εντός της πόλης. Σε άλλες περιοχές του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα, η 99η μεραρχία επιχειρεί στη ζώνη ασφαλείας κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ενώ η Μεραρχία Γάζας δρα στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Η επιχείρηση συνοδεύεται από μαζική επιστράτευση: 60.000 επιπλέον έφεδροι έχουν ήδη ενταχθεί στο δυναμικό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εφέδρων στους 130.000, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές. Παρά τις φήμες περί κόπωσης, τα IDF αναφέρουν ότι η προσέλευση παραμένει υψηλή, αγγίζοντας ποσοστά 75%-85%.

Σκηνές απόλυτης απελπισίας

Οι δραματικές μαρτυρίες των αμάχων φωτίζουν την ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης. Ένας άνδρας, μιλώντας στο CNN, δηλώνει: «Έφυγα μόνο για αυτά τα παιδιά αλλά ελπίζω να με χτυπήσει μια ρουκέτα και να πεθάνω για να βρω παρηγοριά, γιατί αυτό δεν είναι ζωή». Ο μικρός Άχμεντ, συντετριμμένος, στέκεται μπροστά στα ερείπια του σπιτιού του: «Το σπίτι χάθηκε… Πού θα μείνουμε;»

Η Γάζα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε έναν εφιάλτη που μοιάζει να μην έχει τέλος, την ώρα που η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εντείνεται, με άγνωστες – προς το παρόν – συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία»

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Για να στηρίξει το πόρισμά της περί γενοκτονίας, η Επιτροπή επικαλείται παραδείγματα που σχετίζονται με την έκταση των θανάτων, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την καταστροφή κλινικής γονιμότητας, απηχώντας δηλώσεις οργανώσεων δικαιωμάτων και άλλων φορέων που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία», δήλωσε η Ναβί Πιλάι, επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Η ευθύνη για αυτά τα φρικτά εγκλήματα βαρύνει τις ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια που έχουν ενορχηστρώσει μια εκστρατεία γενοκτονίας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με τη συγκεκριμένη πρόθεση της καταστροφής της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα».

Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» την έκθεση της Επιτροπής. «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη μεροληπτική και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση διάλυση αυτής της Επιτροπής Έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

«Συκοφαντικό παραλήρημα»

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επίσης απέρριψε σήμερα τα ευρήματα της Επιτροπής ως «συκοφαντικό παραλήρημα». Η έκθεση είναι «σκανδαλώδης» και «ψευδής», δήλωσε ο Ντάνιελ Μερόν στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, που κατηγορεί την Επιτροπή ότι έχει πολιτική ατζέντα σε βάρος του Ισραήλ, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί της. Η 72 σελίδων νομική ανάλυση της Επιτροπής είναι το ισχυρότερο πόρισμα των Ηνωμένων Εθνών έως τώρα, αλλά το σώμα αυτό είναι ανεξάρτητο και δεν μιλά επισήμως εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία, αλλά δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξουν.

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατηγορία της γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Απορρίπτει την κατηγορία αυτή, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα ύστερα από την πολυαίμακτη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Ο πόλεμος στη Γάζα που ακολούθησε έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το 1948 περί Γενοκτονίας, που υιοθετήθηκε μετά τη μαζική δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία, ορίζει τη γενοκτονία ως εγκλήματα που διαπράττονται «με πρόθεση να εξοντωθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα». Για να στοιχειοθετείται γενοκτονία, πρέπει να έχει συντελεστεί τουλάχιστον μία από πέντε ενέργειες.

«Υποκίνησαν τη διάπραξη γενοκτονίας»

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από αυτές: δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης, σκόπιμη πρόκληση συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούσαν στην καταστροφή των Παλαιστινίων, στο σύνολό τους ή μερικώς, και επιβολή μέτρων που έχουν στόχο την αποτροπή γεννήσεων.

Ως αποδεικτικά στοιχεία επικαλείται συνεντεύξεις με θύματα, μάρτυρες, γιατρούς, επαληθευμένα έγγραφα από δημόσια διαθέσιμες πηγές και ανάλυση δορυφορικών εικόνων που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ «υποκίνησαν τη διάπραξη γενοκτονίας και ότι ισραηλινές αρχές δεν έλαβαν μέτρα» για να τους αποτρέψουν.

Η Νοτιοαφρικανή Πιλάι, που ήταν επικεφαλής δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών για τη Ρουάντα όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν το 1994, δήλωσε ότι οι καταστάσεις είναι συγκρίσιμες. «Όταν κοιτώ τα γεγονότα στη γενοκτονία στη Ρουάντα, είναι πολύ, πολύ παρόμοια με αυτό. Αφαιρείς την ανθρώπινη ιδιότητα από τα θύματά σου. Γίνονται ζώα, και άρα, χωρίς συνείδηση, μπορείς να τα σκοτώσεις», δήλωσε.

Συνεχίζει την επέλαση στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός

Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε το «κύριο» μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε σήμερα αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύκτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

Ο αξιωματικός αυτός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) δεν ανακοίνωσαν άλλες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

«Η Γάζα φλέγεται», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς στο Χ. «Οι IDF πλήττουν με σιδηρά πυγμή τις τρομοκρατικές υποδομές και στρατιώτες των IDF μάχονται με ανδρεία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Νωρίτερα, καταθέτοντας στο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «έχουμε εξαπολύσει «σημαντική επιχείρηση στη Γάζα».

Χθες, Δεύτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και του δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ.