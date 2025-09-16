Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΝΙΚ. ΜΑΧΑΙΡΑ
ΕΤΏΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 1 Μ.Μ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΈΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΉΤΡΗΣ κ ΦΑΝΉ ΜΑΙΧΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:ΜΕΤΑΞΈΝΙΑ,ΟΡΕΣΤΗΣ
ΕΡΩΦΙΛΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ ΕΛΈΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
----------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 97

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-9-2025 & ώρα 9.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Σάμης Κεφαλληνίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΛΕΩ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΝΤΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ-ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΡΦΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΛ. ΤΣΕΚΕΝΗ
ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΚΕΝΗ
ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΤΕΛΑΣ
Ο ΑΝΕΨΙΟΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΛΒΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ,
ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΟΙΒΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΑΝΑΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΑΣΩΝ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

-------------------

