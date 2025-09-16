Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΝΙΚ. ΜΑΧΑΙΡΑ
ΕΤΏΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 1 Μ.Μ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΈΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΉΤΡΗΣ κ ΦΑΝΉ ΜΑΙΧΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:ΜΕΤΑΞΈΝΙΑ,ΟΡΕΣΤΗΣ
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ ΕΛΈΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-9-2025 & ώρα 9.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Σάμης Κεφαλληνίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΛΕΩ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΝΤΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ-ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΡΦΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΛ. ΤΣΕΚΕΝΗ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΚΕΝΗ
ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΤΕΛΑΣ
Ο ΑΝΕΨΙΟΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΛΒΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ,
ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΟΙΒΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΑΝΑΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΑΣΩΝ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
