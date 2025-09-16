Αιγιάλεια: Την Τρίτη στην Πάτρα η δίκη του πρ. Δημάρχου Θ. Παναγόπουλου

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο Εφετείο Πατρών, θα εκδικαστεί η έφεση του πρώην δημάρχου Παναγόπουλου σχετικά με την καταδικαστική απόφαση που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα από το Δικαστήριο Καλαβρύτων.

Παρά την πανελλαδική απεργία των δικηγόρων που έχει προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα, η δίκη θα πραγματοποιηθεί με ειδική άδεια του Δικηγορικού Συλλόγου, λόγω του κινδύνου παραγραφής της υπόθεσης. Στη δίκη θα παραστεί η δικηγόρος Ζωή Κωνταντοπούλου, εκπροσωπώντας την κατηγορία.

Οι διοργανωτές της μετακίνησης καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στη δικαστική αίθουσα, καθώς θα εξεταστεί μόνο η συγκεκριμένη υπόθεση. Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, θα υπάρχει πούλμαν με αναχώρηση στις 07:30 από τον Άγιο Παντελεήμονα, με κόστος εισιτηρίου 5 ευρώ, μετά από προσφορές.

Την πρωτοβουλία για την οργάνωση της μετακίνησης έχουν αναλάβει οι:

Σύλλογος Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ανατολικής Αιγιάλειας

Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας