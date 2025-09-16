Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιγιάλεια: Την Τρίτη στην Πάτρα η δίκη του πρ. Δημάρχου Θ. Παναγόπουλου

Αιγιάλεια: Την Τρίτη στην Πάτρα η δίκη τ...

Στο Εφετείο Πατρών

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο Εφετείο Πατρών, θα εκδικαστεί η έφεση του πρώην δημάρχου Παναγόπουλου σχετικά με την καταδικαστική απόφαση που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα από το Δικαστήριο Καλαβρύτων.

Παρά την πανελλαδική απεργία των δικηγόρων που έχει προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα, η δίκη θα πραγματοποιηθεί με ειδική άδεια του Δικηγορικού Συλλόγου, λόγω του κινδύνου παραγραφής της υπόθεσης. Στη δίκη θα παραστεί η δικηγόρος Ζωή Κωνταντοπούλου, εκπροσωπώντας την κατηγορία.

Οι διοργανωτές της μετακίνησης καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στη δικαστική αίθουσα, καθώς θα εξεταστεί μόνο η συγκεκριμένη υπόθεση. Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, θα υπάρχει πούλμαν με αναχώρηση στις 07:30 από τον Άγιο Παντελεήμονα, με κόστος εισιτηρίου 5 ευρώ, μετά από προσφορές.

Την πρωτοβουλία για την οργάνωση της μετακίνησης έχουν αναλάβει οι:

Σύλλογος Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ανατολικής Αιγιάλειας
Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας

Ειδήσεις Τώρα

Συναγερμός για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Κίνδυνος lockdown σε 10 μέρες

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Φθιώτιδας

Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ανηλίκων με τεχνητή νοημοσύνη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια

Ειδήσεις