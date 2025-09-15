Λευκάδα: Την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της, την έσωσαν ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική

Μια αλλοδαπή τουρίστρια περίπου 66 ετών χρειάστηκε βοήθεια ενώ βρισκόταν στην παραλία Μύλος, της Λευκάδας. Συγκεκριμένα η γυναίκα ένοιωσε να την εγκαταλείπουν οι δυνάμεις της και δεν ήταν σε θέση να περπατήσει το μονοπάτι για να φύγει από την παραλία.

Να σημειωθεί ότι λόγω κυματισμού τα καραβάκια που κάνουν τη θαλάσσια διαδρομή Άγιος Νικήτας- Μύλος δεν μπορούσαν να φτάσουν εως εκεί.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ όπου μετέφεραν τη γυναίκα με φορείο όπου την παρέλαβε το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας.

ilefkada.gr