Πάτρα: Απόψε η συναυλία αλληλεγγύης με τους Πυξ Λαξ για τους πυρόπληκτους στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδιοργανώνουν συναυλία αλληλεγγύης για την ενίσχυση των πυρόπληκτων Πατρών και Δυτικής Αχαΐας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20.00, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Το αγαπημένο μουσικό συγκρότημα Πυξ Λαξ, υπόσχεται μια μοναδική βραδιά με τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Πρόκειται για μια κίνηση αλληλεγγύης και στήριξης προς τους πυροπαθείς, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την ανακούφιση των συνανθρώπων της περιοχής, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.