Πρίγκιπας Χάρι: Είμαι ευτυχισμένος με τη ζωή μου, η συνείδησή μου είναι καθαρή

Η αποδοχή του Χάρι ήταν εντυπωσιακή. Γονείς, βετεράνοι και απλοί πολίτες συνέρρεαν για να τον χαιρετήσουν. «Δεν περιμέναμε τέτοια αναγνώριση. Η παρουσία του εδώ είναι σύμβολο νίκης και δύναμης» τόνισε η Όλγα Ρούντνιεβα, επικεφαλής του κέντρου αποκατάστασης Superhumans στη Λβιβ. Ο πρίγκιπας Χάρι εξήγησε ότι το Invictus του έδωσε ξανά σκοπό μετά την αποχώρησή του από τον στρατό: «Αυτό με έσωσε» είπε χαρακτηριστικά

Ο Χάρι και η ομάδα του συναντήθηκαν την Παρασκευή το πρωί στο Μουσείο Ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με υπουργούς και τραυματίες στρατιώτες. «Η αποκατάσταση και η αποθεραπεία μέσω αθλητισμού δεν υπήρχε πριν το Invictus» δήλωσε ο υφυπουργός για τα θέματα βετεράνων, Ρουσλάν Πριχόντκο στον Guardian.

Ο Πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε αιφνιδιαστικά στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, για να στηρίξει το έργο του Invictus Games Foundation και να συναντήσει βετεράνους με ακρωτηριασμούς και σοβαρά τραύματα από τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Prince Harry has arrived in Ukraine for a surprise visit in support of wounded service members.

"We cannot stop the war but what we can do is do everything we can to help the recovery process," he told reporters.

Συγκινητική ήταν και η επίσκεψή του στην πλατεία Μαϊντάν, όπου βρέθηκε μόνος ανάμεσα σε φωτογραφίες, λουλούδια και σημαίες για τους νεκρούς: «Είναι ένα από τα πιο θλιβερά, αλλά και πιο όμορφα πράγματα που έχω δει» σχολίασε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί».

Prince Harry arrived in Kyiv.

Welcome to Ukraine

Καθ’ όλη τη διαδρομή με τον Guardian, ο Χάρι έδειξε την προσωπική πλευρά του: Στο τρένο περπατούσε με κάλτσες, έκανε χιούμορ, παραδέχθηκε ότι δεν αντέχει το ποδήλατο, ενώ ανέφερε ότι η πυγμαχία τον βοηθά να αποφορτίζεται.

Μιλώντας για τη δημόσια εικόνα του, απέρριψε τις κατηγορίες ότι είναι δυστυχισμένος: «Μέρος του βρετανικού Τύπου θέλει να πιστεύει ότι δεν είμαι χαρούμενος. Κάνουν λάθος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος με το ποιος είμαι και με τη ζωή που ζω». Αναφέρθηκε και στο βιβλίο του Spare, τονίζοντας ότι αποτέλεσε «διόρθωση ιστοριών που ήδη κυκλοφορούσαν». Όπως είπε: «Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα. Το μήνυμα ήταν δύσκολο, αλλά το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνείδησή μου είναι καθαρή».

Από Δευτέρα έως Πέμπτη βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συμμετείχε σε μια σειρά εκδηλώσεων σχετικές με τους σκοπούς που υποστηρίζει. Συναντήθηκε επίσης με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2024. Σε ένα νυχτερινό τρένο που τον επέστρεφε στην Πολωνία, ο Χάρι δήλωσε ότι θεωρεί ότι όλη η εβδομάδα πήγε καλά και ότι αισθάνεται αισιόδοξος για το μέλλον.

Για τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, επεσήμανε ότι η επόμενη περίοδος πρέπει να είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Σχετικά με τη σύζυγό του Μέγκαν, την ανέφερε μία φορά, λέγοντας ότι η συμβουλή της «να λες πάντα την αλήθεια» είναι η βάση με την οποία πορεύεται.

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, να φέρει τα παιδιά του κάποια μέρα, παρά τα προβλήματα με τα μέτρα ασφαλείας του τόνισε: «Ναι, θα ήθελα. Αυτή η εβδομάδα σίγουρα με έφερε πιο κοντά σε αυτό».

Παράλληλα, μίλησε για τη συνεχιζόμενη δικαστική του διαμάχη με εκδοτικούς ομίλους, στην οποία συμμετέχουν και προσωπικότητες όπως ο Έλτον Τζον. «Δεν πρόκειται για εκδίκηση, αλλά για λογοδοσία», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση πριν υπάρξει αλήθεια».

Πριν φύγει από το Κίεβο, ο Χάρι γέμισε το αεροσκάφος με δώρα από πολίτες. Έδειχνε σχεδόν αμήχανος με την απήχηση που είχε, σχολιάζοντας ότι ίσως αυτό να οφείλεται στη δική του στρατιωτική εμπειρία. Όταν του είπαν πως η στάση του θυμίζει Ουκρανό που «κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο», απάντησε: «Ξέρετε ποια έκανε πάντα το δικό της με τον δικό της τρόπο; Η μητέρα μου».