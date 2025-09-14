Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό την Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες

H νέα εβδομάδα προβλέπεται με καλοκαιρινό καιρό και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, που θα φτάνει και 7 μποφόρ. Μοναδική καιρική εξαίρεση προβλέπεται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της χώρας.

Την Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα τοπικά θα βρέξει σε Θεσσαλία και ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ.

Η ανάρτηση Κολυδά

Σε ανάρτηση που προχώρησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς το μεσημέρι του Σαββάτου, ανέφερε:

«Χωρίς βροχές και μόνο τη Δευτέρα η χώρα μας βρίσκεται στο «όριο» ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία. Οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Αντίθετα, η Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο παραμένουν ανεπηρέαστες. Ίσως δούμε κάποια παροδικά φαινόμενα στα βόρεια της Αττικής».